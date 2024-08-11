Rusya: Ukrayna’nın saldırılarına sert karşılık vereceğiz

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Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki saldırıları sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova “Rus Silahlı Kuvvetleri sert bir karşılık için bekletilmeyecektir” diyerek Ukrayna’ya cevap verileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın Rus bölgelerine yönelik bu füze ve insansız hava aracı saldırılarının terörist bir nitelik taşıdığı açıktır. Sivil altyapıyı tahrip etmeyi, sivilleri öldürmeyi ve korkutmayı amaçlayan bu barbarca terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Rus Silahlı Kuvvetleri sert bir karşılık için bekletilmeyecektir. Bir kez daha uluslararası örgütlere Ukraynalı militanlar tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuyoruz. Buna rağmen ilgili yapıların vereceği cevabın utanç verici bir sessizlik olacağından eminiz. Kiev rejimi, tek amacı Rusya'nın barışçıl halkını terörize etmek olan terörist faaliyetlerine devam etmektedir. Bu barbarca eylemlerin askeri açıdan hiçbir anlam ifade etmediğini gayet iyi biliyor, ancak efendileri tarafından verilen kredilerle çalışmaya devam ediyor” dedi.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Zakharova, Kursk’ta 2’sinin durumu ağır 13 kişinin, Belgorod ve Voronej bölgelerinde 5 kişinin Donetsk bölgesinde ise 16 kişinin yaralandığını belirtti. Zakharova, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“11 Ağustos gecesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) Kursk'a büyük bir füze saldırısı düzenledi. Şehre Tochka-U taktik füzeleri ateşlendi. Ukrayna füzelerinin çoğu hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Ancak bunlardan biri çok katlı bir konut binasına isabet etti. İkisinin durumu ağır olmak üzere 13 sivil yaralandı. Geçtiğimiz 24 saat içinde AFU, başta Belgorod ve Voronej bölgeleri olmak üzere bir dizi Rus bölgesine geniş çaplı bir insansız hava aracı saldırısı da gerçekleştirdi. Belgorod Bölgesi'ndeki Shebekino kasabası bir kez daha saldırıya uğradı. Kasaba sakinlerinden 5 kişi yaralandı. Dün gece Donetsk Halk Cumhuriyeti’inde (DNR) Ukrayna saldırıları 1 sivili öldürdü ve 16 kişiyi yaraladı. Hava savunma sistemlerinin Rusya'nın dört bölgesi üzerinde toplam 21 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği bildirildi.”