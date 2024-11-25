Rusya, Ukrayna'nın iki bölgesini vurdu

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Rusya, Ukrayna’ya gece boyunca saldırılar düzenledi. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv bölgesine gerçekleştirilen saldırılarda enerji altyapısını hedef alan Rus güçleri, Zaporizhzhia bölgesinde de sanayi tesislerine saldırdı.

Mykolaiv Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, Rus saldırısının ardından elektrik kesintisi yaşayan tüketicilerin çoğuna sabah saatleri itibariyle yeniden elektrik sağladığını söyledi.

Can kaybı olmadığını bildiren Vali Kim, “Hava savunması bölge üzerinde 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdü” dedi.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov ise, Rusya'nın gece boyunca bölgeye çok sayıda İHA fırlattığını söyledi. Fedorov, “Saldırıda 1 çocuk yaralandı, çok sayıda sanayi tesisi ve bir konut bloğu hasar gördü” açıklamasını yaptı.

Bölge ve şehir yetkilileri saldırı sonrasında herhangi bir can kaybı ya da önemli bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.