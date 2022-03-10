Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

Haberin Devamı

Dünyanın gözleri önünde insani bir dramın yaşandığı Rusya-Ukrayna savaşında 2 hafta geride bırakıldı. Bugün savaşın 15. gününe girilirken Ukrayna'nın birçok bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Rus birlikleri dün akşam Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'da bir çocuk hastanesini vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yıkılan bir koğuş odasının penceresinden çekilen video ile ağır hasarlı hastane binasını gösterdi ve enkaz altında çok sayıda çocuğun olduğunu belirtti. Zelenski attığı tweette yeniden uçuşa yasak bölge çağrısı yaptı ve 'Çocuklar enkaz altında. Vahşet! Dünya bu terörü daha ne kadar görmezden gelerek suç ortağı olacak?' dedi. Saldırıda ölü ve yaralı saldırısı henüz net değil, ancak ajansların geçtiği görüntüler yıkımın boyutunu ortaya koyuyor.



Mariupol'daki hastane saldırısı sonra yaralıları kurtarma çabaları devam ediyor...

Haberin Devamı

RUSLAR UKRAYNALI YETİMLERİ EVLAT EDİNEBİLECEK

Mariupol'da çocuklar enkaz altındayken Rusya'nın başkenti Moskova çok konuşulacak bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkentte Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova ile bir araya geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova

Yapılan görüşmenin ana gündem maddesi ise çok çarpıcı. Putin, Maria Lvova-Belova ile Rusların Ukraynalı yetimleri evlat edinmelerine izin verecek yasa değişikliği hakkında görüştü. Yapılacak yasa değişikliği, Rusya'dan ailelerin, Rus vatandaşlığına sahip olmayan Donetsk ve Luhansk'lı çocukların evlat edinmeye hak kazanacağı anlamına geliyor.

PUTİN: ÇOCUKLARIN ÇIKARLARINI DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR

Lvova-Belova toplantıda iki cumhuriyetten yaklaşık 1.090 yetimin Rusya'ya tahliye edildiğini söyledi. Putin de yasa değişikliği için Devlet Duma'sını adres göstererek, 'Bunlar olağanüstü durumlar ve bana öyle geliyor ki bürokratik gecikmeleri değil, çocukların çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor. Devlet Dumasına başvuracağız, milletvekillerinin sizi destekleyeceğinden eminim. Bu yasayı değiştireceğiz.' dedi.



Bombardımanda ağır yaralanan 18 aylık Kirill bebek. Ailesi hastaneye koşsa da minik bebek kurtarılamadı

Haberin Devamı

1 MİLYON ÇOCUK YERİNDEN EDİLDİ

Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana 1 milyon çocuk Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı. UNICEF sözcüsü James Elder, Ukrayna'dan bir milyon çocuğun kitlesel göçünü 'karanlık bir tarihi ilk' olarak nitelendirdi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı tırmanan mülteci krizinde savaştan kaçan iki milyondan fazla insanın yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor.





Ukrayna'da birçok çocuk ve bebek soğuk hava şartlarında gıda ve ilaçtan yoksun savaşın bitmesini bekliyor.

3 MİLYON BEBEK GIDA VE İLAÇTAN YOKSUN! AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLENLER VAR...

Ancak ülkedeki çocukların hepsi kaçarak hayatını kurtaramadı, şimdiye kadar ölen, yaralanan ve yetim kalan çocukların sayısı henüz belli değil. Savaşın masum çocukları sadece silahların ve bombaların hedefi olmuyor. Donduran soğuklar, gıda ve içme suyunda yaşanan sıkıntılar da can kaybındaki acı tabloda etkili.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yiyecek, içecek ve elektriğe erişimin kesilmesinden sonra susuzluktan öldüğü duyurulmuştu. Dün Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Ukrayna'da yeni doğan 3 bin bebeğin gıda ve ilaçtan yoksun olduğunu duyurdu.