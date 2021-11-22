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Rusya: Ukrayna'daki gelişmeleri 'endişeyle' takip ediyoruz

#RUSYA #Ukrayna#Peskov
Rusya: Ukraynadaki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'yı Ukrayna'daki çözüm sürecini tehdit eden taraf olarak sunmaya yönelik bir girişim var." dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’yı Donbas’ta kışkırtıcı davranışlarda bulunmakla suçlayarak, "Aşırılık yanlısı politikacıların Ukrayna'da sahip oldukları kayda değer etkinin farkında olduğumuzdan, gelişmeleri kesinlikle büyük bir endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı "işgal etmeye" yönelik hazırlıklar yaptığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.

Ukrayna’nın Donbas’ta Rusya’ya yönelik kışkırtıcı davranışlarda bulunduğunu öne süren Peskov, "Bu kışkırtmalar önemli ölçüde artıyor. Üstelik bu kışkırtmalar, NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı silahlarla yapılıyor. Tüm bunlar mevcut Minsk anlaşmalarına aykırı." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin, gazete ve haber ajansları aracılığıyla Rusya karşıtı bir bilgi savaşı yürüttüğünü belirten Peskov, "Rusya'yı Ukrayna’daki çözüm sürecini tehdit eden taraf olarak sunmaya yönelik bir girişim var." dedi.

Peskov, Rusya’nın kendi topraklarındaki askeri hareketliliklerinin ise kimseye yönelik olmadığını savunarak, "Aşırılık yanlısı politikacıların Ukrayna'da sahip oldukları kayda değer etkinin farkında olduğumuzdan, gelişmeleri kesinlikle büyük bir endişeyle takip ediyoruz." diye konuştu.

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LAVROV’DAN ALMANYA VE FRANSA’YA TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının Ukrayna konusundaki sorularını yanıtladı.

Almanya ve Fransa’nın Minsk anlaşmalarına yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "Berlin ve Paris'in Minsk anlaşmalarını desteklemek istememeleri ve Kiev yönetiminin kabul edilemez eylemlerini mümkün olan her şekilde savunmak ve haklı çıkarmak istemelerindeki inattan ötürü çok endişeliyim." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yeni bir zirve için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Lavrov, söz konusu görüşmede Ukrayna konusunun da gündemde olacağını ifade etti.

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#RUSYA #Ukrayna#Peskov

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