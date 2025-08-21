Rusya Ukrayna'daki ABD fabrikasını füzelerle vurdu

Haberin Devamı

Zelenski, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna genelinde sivil altyapı tesislerini, konutları ve halkı hedef aldığını belirtti.

Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini savunan Zelenski, "Zakarpatya bölgesinde Amerikan sermayeli sivil bir işletme seyir füzeleriyle hedef alındı. Kahve makinesi gibi günlük ihtiyaç malzemeleri üreten sıradan bir sivil işletmeydi. Ancak Rusların hedefi oldu. Bu çok şey anlatıyor" ifadesini kullandı.

RUSYA'YA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Zelenski, küresel barış girişimlerine rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Moskova'dan bu savaşı bitirmek için ciddi müzakerelere hazır olduklarına dair herhangi bir işaret gelmiyor. Başka şeylere, güçlü yaptırım ve tarifelere ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

