×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya Ukrayna'daki ABD fabrikasını füzelerle vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#ABD
Rusya Ukraynadaki ABD fabrikasını füzelerle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 15:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Zakarpatya bölgesinde ABD sermayeli sivil bir işletmeyi seyir füzeleriyle hedef aldığını bildirdi.

Haberin Devamı

Zelenski, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna genelinde sivil altyapı tesislerini, konutları ve halkı hedef aldığını belirtti.

Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini savunan Zelenski, "Zakarpatya bölgesinde Amerikan sermayeli sivil bir işletme seyir füzeleriyle hedef alındı. Kahve makinesi gibi günlük ihtiyaç malzemeleri üreten sıradan bir sivil işletmeydi. Ancak Rusların hedefi oldu. Bu çok şey anlatıyor" ifadesini kullandı.

Rusya Ukraynadaki ABD fabrikasını füzelerle vurdu

Gözden KaçmasınRusya Putinin Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu duyurduRusya Putin'in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu duyurduHaberi görüntüle

RUSYA'YA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Zelenski, küresel barış girişimlerine rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Moskova'dan bu savaşı bitirmek için ciddi müzakerelere hazır olduklarına dair herhangi bir işaret gelmiyor. Başka şeylere, güçlü yaptırım ve tarifelere ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Rusya Ukraynadaki ABD fabrikasını füzelerle vurdu

Gözden KaçmasınZelenski Putin ile görüşme şartını açıkladı: Aralarında Türkiyenin de olduğu 3 ülkeye işaret ettiZelenski Putin ile görüşme şartını açıkladı: Aralarında Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye işaret ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#ABD

BAKMADAN GEÇME!