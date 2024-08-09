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Rusya, Ukrayna'da süpermarketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Rusya, Ukraynada süpermarketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 16:52

Rusya'nun Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarkete gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. 4 ev, 9 iş yeri, bir postane ve 12 araba hasar gördü.

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Rusya-Ukrayna savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor. Rusya ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarketi hedef aldı.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ayrıca 4 ev, 9 iş yeri, bir postane ve 12 araba hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Rusya bu terörden sorumlu tutulacak. Dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesini, savunmamızı desteklemesini ve halkımızın hayatlarını kurtarmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukraynada süpermarketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı


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#Rusya#Ukrayna#Saldırı

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