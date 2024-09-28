Rusya, Ukrayna'da sağlık merkezini vurdu: 8 ölü, 11 yaralı

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Rusya ordusu, sabah saatlerinde Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde bulunan bir sağlık merkezini hedef aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zelenski, "Rusya, şehrin hastanelerinden birini Şahed insansız hava araçlarıyla vurdu. Şu ana kadar 8 kişinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 kişi daha yaralandı ve 113 hasta hastaneden tahliye edildi. Dünyada bu savaş hakkında konuşan herkes Rusya'nın neyi hedef aldığına dikkat etmeli. Hastanelere, sivillere ve insanların hayatlarına savaş açıyorlar. Rusya'yı barışa yalnızca güç zorlayabilir. Güç yoluyla barış, tek doğru yoldur. Bu yolda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıda 73 insansız hava aracından 69'unun düşürüldüğü, saldırılarda 2 balistik ve 2 seyir füzesinin de kullanıldığı belirtildi. Başkent Kiev ve çevresinde 15 Rus İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.