Rusya, Ukrayna'da Kupyansk şehrini ele geçirdiğini açıkladı

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait bir komuta noktasını ziyaret ettiği duyuruldu.

Burada açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna’nın siyasi yönetimi, geçen yılın mart ayından bu yana artık iktidarı gasbeden, Rusya ile savaşı sürdürme bahanesiyle bu gücü kişisel zenginleşme amacıyla elinde tutan bir örgütlü suç grubu haline gelmiştir." dedi.

PUTİN’DEN AÇIKLAMA

Putin, Rus ordusunun görevlerine ulaşacağını vurgulayarak, "Rusya halkı bize güveniyor ve ülkenin ihtiyacı olan gerekli sonucu bekliyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusundaki atama kararlarına ilişkin konuşan Putin, Güney askeri grubunun komutanı Aleksandr Sançik’in savunma bakan yardımcılığı görevine, birliğin kurmay başkanı Sergey Medvedev’in ise Güney birliğinin komutanı olarak atandığını söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80’ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70’ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan diğer askeri yetkililer de söz alarak, Rus ordusunun Yampol ve Maslikovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi.