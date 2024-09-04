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Rusya Ukrayna’da eğitim tesisini vurdu: 51 ölü

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#Ukrayna#Vladimir Zelenski#Rusya
Rusya Ukrayna’da eğitim tesisini vurdu: 51 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 350 kilometre mesafedeki Poltava kentine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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Kente iki füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen Zelenski, saldırıda en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini 271 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukraynalı lider, saldırıda askeri eğitim tesisi ve yakınlarındaki hastanenin vurulduğunu belirterek, Poltava’da orduya ait İletişim Enstitüsü’nün bir binasının da zarar gördüğünü açıkladı. Poltava, Kiev ile Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan ve Rusya sınırındaki Harkov kenti arasında yer alması nedeniyle önem taşıyor.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Poltava Valisi, bugünden itibaren geçerli olacak 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

UKRAYNALI 3 BAKAN İSTİFASINI SUNDU

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk yaptığı açıklamada, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval’ın parlamentoya istifa için başvuruda bulunduklarını belirtti. Stefançuk açıklamasında, “Tüm başvurular en yakın genel kurul toplantılarının birinde değerlendirilecektir.” ifadesini kullandı.

 

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#Ukrayna#Vladimir Zelenski#Rusya

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