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Rusya, Ukrayna'da apartmanı vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Rusya, Ukraynada apartmanı vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 12:34

Rusya, Ukrayna'da sınıra yakın Sumi bölgesine saldırı düzenledi. Bir apartmanın vurulduğunu bildiren yetkililer, 4 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Rusya, Ukrayna’nın Rus sınırında bulunan Sumi bölgesinde bir apartmanı vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada, “Rusya, gece saatlerinde Sumy’yi vurdu. Dört kişi öldü. Bir çocuk da dahil olmak üzere dokuz kişi daha yaralandı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları hala devam ediyor, molozlar temizleniyor ve insanlara yardım sağlanıyor” dedi.

Ukraynalı yetkililer, saldırının apartmandaki 5 daireyi tamamen tahrip ettiğini ve 20’den fazla aracın hasar gördüğünü belirtti.

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı

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