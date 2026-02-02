×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya, Ukrayna zirvesinin tarihini duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Rusya-Ukrayna Görüşmeleri#Dmitriy Peskov#Zelenski
Rusya, Ukrayna zirvesinin tarihini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 13:51

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılacağı üçlü görüşmelerin ikinci turunun 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü güvenlik grubunun ikinci tur görüşmelerinin Abu Dabi'de devam edeceğini belirterek, "Çarşamba-perşembe günleri ikinci tur görüşmeler yapılacak." dedi.

Görüşmelerin ikinci turunun geçen pazar günü için planlandığını hatırlatan Peskov, üç tarafın çalışma programları ile ilgili olarak ek ayarlama gerektiğini ifade etti.

Peskov, Kremlin'in tarafsız bir bölgede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna, "Zelenski temas kurmayı öneriyor. Putin, Moskova'da bunun mümkün olduğunu söyledi. Bu bizim tutumumuz olmaya devam ediyor." şeklinde cevap verdi.

Gözden KaçmasınRusyanın saldırısında 2 Ukraynalı sivil öldüRusya'nın saldırısında 2 Ukraynalı sivil öldüHaberi görüntüle

'KREMLİN GÖRÜŞMELERE AÇIK'

Moskova'nın görüşmelere açık olmaya devam ettiğini vurgulayan Peskov, çalışma gruplarının içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunu memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Peskov, "Ukrayna'da bir çözüm için bu çalışmaya devam etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.

Gözden Kaçmasınİsrail basınından Gazze iddiası: BAE bölgenin hamisi olmak istiyorİsrail basınından Gazze iddiası: BAE bölgenin hamisi olmak istiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya-Ukrayna Görüşmeleri#Dmitriy Peskov#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!