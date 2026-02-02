Rusya, Ukrayna zirvesinin tarihini duyurdu

Haberin Devamı

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü güvenlik grubunun ikinci tur görüşmelerinin Abu Dabi'de devam edeceğini belirterek, "Çarşamba-perşembe günleri ikinci tur görüşmeler yapılacak." dedi.

Görüşmelerin ikinci turunun geçen pazar günü için planlandığını hatırlatan Peskov, üç tarafın çalışma programları ile ilgili olarak ek ayarlama gerektiğini ifade etti.

Peskov, Kremlin'in tarafsız bir bölgede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna, "Zelenski temas kurmayı öneriyor. Putin, Moskova'da bunun mümkün olduğunu söyledi. Bu bizim tutumumuz olmaya devam ediyor." şeklinde cevap verdi.

'KREMLİN GÖRÜŞMELERE AÇIK'

Moskova'nın görüşmelere açık olmaya devam ettiğini vurgulayan Peskov, çalışma gruplarının içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunu memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Peskov, "Ukrayna'da bir çözüm için bu çalışmaya devam etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.