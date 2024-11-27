Rusya: Ukrayna yine ATACMS attı karşılık vereceğiz

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Moskova, Ukrayna’nın son üç günde iki kez ABD yapımı ATACMS füzeleriyle topraklarına saldırdığını ve karşılık vereceğini açıkladı. Rusya Savunnma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk saldırının 23 Kasım’da gerçekleştiği ve Rus S-400 hava savunma sistemine fırlatılan beş füzeden ikisi hedefi vurarak radar sistemine zarar verdiği belirtildi. 25 Kasım’daki ikinci saldırıda ise sekiz füze, askeri bir hava üssüne de ev sahipliği yapan Kursk-Vostochny havaalanına atıldı. Füzelerden biri hedefe ulaşarak iki Rus askerini yaraladı. Bakanlık, “misilleme saldırısı hazırlandığını” bildirdi.

‘OREŞNİK’LE VURMUŞTU

ABD’nin 19 Kasım’da Kiev yönetimine Rusya topraklarını Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle vurma izni vermesi ve ardından Rusya’nın tarihte ilk defa orta menzilli ‘Oreşnik’ balistik füzesini savaşta kullanması gerilimi kaynama noktasına getirmişti. 21 Kasım’da Ukrayna ATACMS’ları kullanarak sınırdan 100 km ötede, Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir cephaneliği hedef almıştı. Moskova ise Hazar kıyısındaki üssünden Ukrayna’nın Dnipro kentini kıtalararası Oreşnik’le vurmuş; ardından “Bu füze, Batı’ya uyarı mesajımızdır. İşlerin nereye varacağını gösterdik” diye açıklama yapmıştı.