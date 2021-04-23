Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekiyor! Ukrayna'dan ilk açıklama
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, haftalardır bölgede gerilimin yükselmesine neden olan Ukrayna sınırına yapılan askeri yığınağın geri çekileceğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı bu karar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün Rusya'nın sınır bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarını sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan askeri birliklerin kalıcı üslerine geri göndermeye başladığı bilgisine yer verildi.
Rusya'nın bu kararını değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Rus birliklerinin üslerine dönmesi Donbas'taki krizi çözmek için yeterli değil' dedi.
Bu adımı olumlu olrak nitelendiren ancak yeterli bulmayan Kuleba, batılı devletlere Rusya'nın bölgedeki hareketlerini yakından takip etme çağrısında bulundu.
Rusya, mart ortasından beri Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yapıyordu.
PUTİN DAVETİ KABUL ETMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin davetine yanıt vermişti. Putin, uygun bir zamanda Zelenski'yi Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını ifade etmişti.
GERİLİMİN NEDENİ NE?
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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