Rusya, Ukrayna sınırında gerilimin azalması için şartlarını öne sürdü

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Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya’nın şartlarını öne sürdü.

Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO'nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Zaharova, "Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna’ya teslim edilen yabancı silahları geri çekmek gerekiyor" dedi.

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ABD basını tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, "Ukrayna'ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma" dedi.

BOĞAZLARDA UKRAYNA TRAFİĞİ

Öte yandan Rusya, Karadeniz sularında başlatacağı büyük deniz tatbikatının yanı sıra, Kafkaslar bölgesiyle Belarus Cumhuriyeti sahalarında da da eşzamanlı dev kara tatbikatları yapacak. Bu çerçevede Rusya, Akdeniz’den altı çıkarma gemisini Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerinden Karadeniz’e çekti.

Büyük çıkarma gemisi sınıfındaki “Korolyov”, “Minsk” ve “Kaliningrad”, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçerek Karadeniz’e açıldı. Dün Çanakkale Boğazı’ndan geçen “Petro Margunov”, “Georgiy Pobedonosets” ve “Olenegorski Gornyak”ın bugün Karadeniz’de olması bekleniyor.

60 TANK 2100 ASKER

Karadeniz’e geniş çaplı tatbikat için geçiş yapan gemilerden her biri 10 tank ve 350 deniz piyadesi taşıma kapasitesine sahip. Böylece Rusya’ya ait 6 çıkarma gemisi herhangi kıyıya bir arada 60 tank ve 2 bin 100 askerle çıkarma kapasitesine sahip olacak. Rusya’nın Karadeniz filosunda çıkarma gemilerini koruyacak kruvazör, destroyer ve üç denizaltı da bulunuyor.

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BATI’YA CEVAP MI?

Rusya’nın 6 çıkarma gemisiyle Karadeniz’de neyin tatbikatını yapacağı gizemini korurken Kafkaslar bölgesiyle Belarus Cumhuriyeti’nde de eşzamanlı kara tatbikatları devreye girecek. Askeri gözlemciler, Putin’in Ukrayna etrafında dört koldan başlattığı tatbikatların ABD ve NATO’nun Moskova’nın güvenlik garantisi taleplerine gönderdiği olumsuz yanıta cevap niteliği taşıdığı görüşünde birleşiyor.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlim bölgeye yaptığı askeri yığınağın bir işgal planının parçası olmadığını ısrarla dile getiriyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.