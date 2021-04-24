Rusya Ukrayna sınırı Kırım’dan asker çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın Donbas bölgesinde mart ayı sonunda tırmanan gerilim nedeniyle Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiğinde acil müdahale yeteneğini ölçmek amacıyla Kırım ile Ukrayna’nın doğu sınırına takviye kuvvet aktarımı gerçekleştirmişti. Ordumuzun hazırlık seviyesi ölçüldükten sonra geri çekilme 23 Nisan sabahı başlatıldı.

Kırım’daki ek askeri birlikler çıkarma gemileri, demir ve hava yoluyla Güney Federal Askeri Bölgesinde yer alan kışlalarına geri dönüş yolculuğuna başladı. Çekilme sürecinin 1 Mayıs tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor” dendi. Rusya, Ukrayna sınırından asker çekmeye başlarken bölgeye naklettiği tank, top ve diğer ağır silahların ise şu an bulundukları yerde kalacakları anlaşıldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ağır silahların önemli bölümünün geri çekilmeyerek bir süre daha oluşturulacak özel alanlarda koruma altındaki muhafaza edileceklerini duyurdu.

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