Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...

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24 Şubat sabahı üç farklı yönden Ukrayna'ya askeri saldırı başlatan Rusya, ilerleyişini her geçen gün artırarak devam ettiriyor. Özellikle savaşın ilk iki gününden sonra Kiev'e yönelik hızlı akınların ardından, Rus kuvvetleri sınırlı yeni toprak kazanımları da elde etti.



Rusya Savunma Bakanlığı, Azak Denizi kıyısındaki Melitopol kentinin Rus güçleri tarafından alındığını duyurdu. Hatta 27 Şubat itibariyle yine Azak Denizi'ne kıyısı bulunan Berdyansk kenti de Rus kontrolüne geçti.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastı'nda yer alan liman şehri Berdyansk'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Berdyansk Belediye Başkanı Alexander Svidlo da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, kentin şu anda Rus kontrolünde olduğunu açıkladı.



Svidlo, "Rus birlikleri pazar günü yerel saatle 15.50 civarında kente girdi. Kısa bir süre sonra kent merkezine ulaştılar. Askerler saat 20.00'de belediye binasına girdi. Ruslar, tüm kamu binaların kontrolünü ele geçirdi" dedi. 100 bin nüfuslu kentte küçük bir de donanma üssü de bulunuyor.







Yukarıdaki harita, şu an Rusya Ukrayna savaşının en güncel haritası. Görüldüğü gibi Rus askerler kuzeyden Kiev ve yönünde; doğudan Donetsk, Luhansk ve Harkov'a doğru hareketliliğini sürdürüyor. Bir yandan da güneyde Kırım'dan Ukrayna topraklarına doğru ilerleyiş söz konusu…

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Fakat Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırısı devam etse de hafta sonu biraz olsun yavaşladı. Bu durumu New York Times’e değerlendiren uzmanların genel düşüncesi “Rusya'nın ek savaş malzemelerini cepheye taşımaya odaklanmış olmasından kaynaklanıyor” şeklinde…





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Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan bir analize göre ise bu yavaşlama “Rusya'nın Ukrayna güçlerini hafife almasından kaynaklanıyor olabilir.” Öte yandan şimdiye kadar Ukrayna, Rusya'yı Kiev ve Harkov dâhil olmak üzere birçok şehirden de uzak tuttu. En azından teslim olmadı…Fakat şu ana kadar Kiev'de oldukça yıkıcı çatışmalar da yaşandı. Özellikle cumartesi günü Kiev'de yaşayanlar için çok zor geçti. 50'den fazla patlama yaşanırken, şiddetli çatışmalar çıktı.Ukrayna’da genel seferlik ilanının ve Devlet Başkanı Zelenski’nin eli silah tutan herkese silah verileceğini açıklamasının sonrasında Kiev’de halka silah ve mühimmat dağıtıldı. Durum böyle olunca hem Ukraynalı askerler hem de silahlanan Kiev halkı, sokaklarda Ruslara karşı savaşa başladı.

Aşağıdaki haritada da göreceğiniz gibi Kiev'in ana caddelerinden biri olan Peremohy Bulvarı boyunca yoğun çatışmalar görüldü. The Times tarafından doğrulanan videolarda, Kiev Hayvanat Bahçesi yakınlarındaki çatışmalar ve Shuliavka semtinde sokakta yanan araçlar gösterildi. Şehrin göbeğinde yaşanan yıkım ve tam teçhizatlı askerlerin görüntüleri ise adeta 2. Dünya Savaşı'nı hatırlatıyor.







Eğer Rus ordusu yoğun nüfuslu kentsel alanlara doğru ilerlemeye devam ederse, önümüzdeki günlerde çok fazla sivil kayıplar olabilir. Bu noktada öne çıkan yerlerden biri de yukarıdaki haritada da görüldüğü gibi Harkov…





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New York Times ‘a konuşan uzmanlar, Rusya'nın saldırıya daha fazla kaynak ayırmasıyla önümüzdeki günlerde güçlü Rus saldırılarının devam edeceğini tahmin ediyor. Zaten Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler yaklaşırken bile, 27 Şubat sabahı uydu görüntülerinde, Kiev'e doğru ilerleyen kilometrelerce uzunluktaki Rus askeri konvoyu aracı tespit edildi.Rus birlikler Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'a doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu bölgede çatışmalar özellikle 25 Şubat’ta şehir sınırlarının birkaç kilometre dışında olan Tsyrkuny köyü yakınlarında yoğunlaşmıştı.Dün gece boyu yaşanan çatışmalardan sonra ise Harkov Valisi Oleg Sinegubov sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, oluşturdukları savunma hattının aşıldığını, Rus askeri birliklerinin şehre girdiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi

Sinegubov açıklamasında, "Rus ordusu Harkov savunma hattını aşıp şehre girdi. Sığınaktaki yerlerinizden ayrılmayın. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri operasyonu sürdürüyor. Sivil vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan ABD ve batılı ülkelerden Ukrayna'ya gelen askeri yardımlar da artıyor. ABD mali yardımı arttırırken Hollanda ve Almanya gibi AB ülkeleri de Ukrayna'ya uçaksavar ve tanksavar füzeleriyle askeri mühimmat yolluyor.

Savaş Ukrayna'nın Kırım’a yakın olan bölgesinde de sürüyor. Buraya Kırım'dan gelen Rus kuvvetleri, Ukraynalı birlikleri kuzeydeki Zaporizhzhia'ya kadar itti. Kherson kentinde bir köprüde şiddetli çatışmalar yaşanırken Rus askerleri, Ukrayna'nın 2014 yılında Dinyeper Nehri'nden Kırım'ın su ihtiyacını karşılamak için inşa ettiği Kuzey Kırım Kanalı'ndaki barajı da havaya uçurdu.

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Bu bölgedeki savaşta Ruslar tarafından ele geçirilen ilk yer ise Melitopol şehri oldu. Bu şehir, güneydoğu Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastı’nda bir yerleşim.



Azak Denizi'ne katılan Molochnyi Lyman'a akan Molochna Nehri üzerinde bulunuyor. Nüfusu da yaklaşık 150 bin… Özetle burası, yukarıdaki haritada göreceğiniz gibi Zaporizhzhia ve Mariupol'a ulaşmak için oldukça önemli bir nokta.



