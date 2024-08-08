Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe Kursk! Kiev aslında neyin peşinde?

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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta girerek başlattığı tam kapsamlı saldırı nedeniyle savaşta yeni bir cephe açıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf arasındaki çatışmalar Rusya'nın güneyindeki topraklara kaydı. İki buçuk yıldır Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Herson ve Zaporijya civarında devam eden savaş, son zamanlarda Ukrayna'nın kuzeyinde Rusya sınırında da yoğunlaştı.



Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod ve Kursk sınır bölgelerine uzaktan saldırılar düzenlemesi ve ara sıra Rusya topraklarına sızması, her iki tarafın da yeni stratejiler belirlemesine neden oldu.

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Rusya bu durum karşısında bölgede yeni önlemler alırken, Harkiv yönünde tampon bir bölge kurulması için Ukrayna içlerine girerek bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü ele aldı. Ukrayna da kuzeydeki Sumi ve Harkiv bölgelerine yeni toparladığı birlikleri ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teçhizatı sevk etti.



Tüm bu gelişmeler yaşanırken 6 Ağustos sabah saatlerinde Ukrayna ordusuna bağlı yüzlerce kişiden oluşan bir birlik, tank ve zırhlı araçlarla sınırdan geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine giriş yaptı. Nikolayevo-Daryino ve Oleşnya yerleşim birimleri üzerinden Rusya içlerine ilerleyen Ukrayna askerleri Rus ordusu ile çatışmalara başladı.

Gerek Rusya gerek Ukrayna kaynaklarından Kursk içerisindeki durum ile ilgili çok kısıtlı bilgiler olsa da sosyal medya bilgilerine göre, Ukrayna ordusu Rusya sınırları içerisinde 15 kilometre içeriye sokulmuş durumda. Özellikle Ukrayna birlikleri ile Rus birlikleri arasında, bölgedeki Suca ve Korenevo yerleşim birimleri dahil çatışmaların 10 kilometrelik bir cephe hattında şiddetli olarak devam ettiği öne sürülüyor.



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Çatışmalarda her iki tarafın da kayıplara uğradığı iddia ediliyor. Rus yetkililerin açıklamasında, saldırıların başlamasından bu yana Ukrayna ordusundan 660 askerin öldüğü öne sürüldü. Ukrayna'dan ise bu hususta bir açıklama yapılmadı.

Rus yetkililerinin bildirdiğine göre, Ukrayna birlikleri 1000 civarında askerle bölgeye girdi ve şu ana kadar Ukrayna, tanklar dahil 82 zırhlı araç kaybetti.

Takviye Ukrayna birliklerinin gelmesini önlemek için Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Basovka, Juravka, Yunakovka, Belovodı, Kiyanitsa, Korçakovka, Novaya Seç, Pavlovka ve Gorodişçe’ye hava saldırıları düzenledi.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kursk Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada ise 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.



Öte yandan başka bir kaynak 40 Rus askerinin Ukraynalı güçler tarafından esir alındığı iddiasında bulundu. Kursk bölge valisi Alexei Smirnov, binlerce kişinin yetkililerin de yardımıyla çatışma alanından tahliye edildiğini ve bölgede ‘acil durum’ ilan edildiğini bildirdi.

Saldırılara uğrayan Kursk’taki sınır bölgesinde yaşayan siviller başka bölgelere tahliye ediliyor. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, halihazırda 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Tahliye edilenlere, sınırdan uzak bölgelerde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlere 1500 civarında kişi yerleştirildi. Rusya'nın çeşitli bölgelerinde buradaki sivillere yönelik yardım kampanyaları organize ediliyor.



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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı (FSB) Alexander Bortnikov ve Savunma Bakanı Yardımcısı Valery Gerasimov ile Kursk’ta Ukrayna’nın düzenlediği saldırıya ilişkin görüşme yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kursk’ta Ukrayna’nın yüzlerce askerle düzenlediği saldırıya ilişkin dün yaptığı toplantıda, yetkililerden bilgi istedi.

Savunma Bakanı Yardımcısı Gerasimov, Ukrayna’nın bine yakın askerle sınır birliklerinin mevzilerine saldırı düzenlediğini, açılan karşı ateşte yaklaşık 100 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 215’inin yaralandığını ve 7’si tank olmak üzere 54 zırhlı aracın imha edildiğini aktardı.



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Putin, Çarşamba günü Rus hükümet yetkililerine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesine komşu olan Kursk bölgesindeki saldırıya atıfta bulunarak, "Kiev rejimi büyük bir provokasyon başlattı" dedi.

Kursk bölgesinde şu an tam olarak neler yaşandığı bilinmiyor. Rus televizyonunda yayınlanan röportajlarda drone ateşi altında sınır bölgelerinden insanların arabalarıyla kaçtığı iddia edildi. Sudzha'daki bir rahip, Evgeny Shestopalov, Rus medyası tarafından paylaşılan bir videoda, yaklaşık 5.000 kişilik kasabanın "yandığını" ve tahliye edilemeyen sakinlerin kilisesine sığındığını söyledi.



Ukrayna’nın sınıra operasyon düzenleme nedenleri henüz netlik kazanmadı. Ancak bazı savunma analistleri, operasyonun Rusya’yı, yaz aylarında düzenlediği saldırıların güç kazandığı doğu Ukrayna’dan uzağa yeniden konuşlandırmaya zorlama girişimi olabileceğini söylüyor.

Forbes'te yayınlanan analizde ise "Ukrayna saldırısının dikkat dağıtma amaçlı olmaması mümkün. Bunun yerine, tam olarak göründüğü gibi de olabilir: Rus topraklarını ele geçirmek için ciddi bir çaba. Nihai amaç diplomatik de olabilir. Rusya'nın küçük bir bölümünü bile işgal etmek, Ukrayna'yı, olası gelecekteki barış görüşmeleri sırasında, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları karşılığında bu toprakları takas etme konumuna getirecektir." ifadeleri yer aldı.

REAKTÖR TAKASI İDDİASI

Diğer yandan bin askerle Rusya’ya saldırdığı belirtilen Ukrayna’nın hedefinin Kursk Nükleer Santralı’nı ablukaya ya da kontrol altına almak olduğu öne sürülüyor. İddiaya göre Ukrayna, Kursk Santralı’nı kontrol ederse savaşın başında Rusya’nın Ukrayna’da el koyduğu Zaporojye nükleer santralıyla takası gündeme getirebilir.