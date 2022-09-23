Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya’nın tehlikeli referandum hamlesi bugün başlıyor… Referandumu savunan Lavrov BM toplantısını terk etti!

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmeler gerçekleştiren Lavrov, Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Ukrayna'ya yönelik aldıkları kararlar ve kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap veren Lavrov, Kiev yönetiminin sivil noktalara silah yerleştirdiğini iddia etti.

Ukrayna'nın, Donbass bölgesinde savaş suçu işlediğine dair ellerinde çok sayıda kayıt olduğunu öne süren Lavrov, "Kiev rejiminin 2014'ten beri düzenli olarak işlenen suç eylemlerine dair elimizde birçok kanıt var. Rus kolluk kuvvetleri, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nden meslektaşlarıyla iş birliği içinde ve dikkatli bir şekilde bunları kayıt altına alarak araştırıyor" şeklinde konuştu. Ukrayna'da savaş sürerken şimdi bir de referandum krizi baş gösterdi

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KONUŞMAYA BİR BUÇUK SAAT GEÇ GELDİ

Öte yandan bu kritik konuşma tüm dünya basınının manşetlerinde üst sıralarda yer aldı ve ‘Lavrov, güvenlik konseyi toplantısına yaklaşık 90 dakika gecikti ve konuşmasını bitirir bitirmez ayrılmak istiyor gibiydi.’ yorumları yapıldı.

Konuşması boyunca Ukrayna'ya yönelik suçlamalarına devam eden Lavrov, "Ukrayna'nın sonunda uluslararası insancıl hukuk normlarının cezasız bir şekilde ihlal edildiği, totaliter devlete dönüştüğünden şüphemiz yok" ifadesini kullandı.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rus topraklarına katılım yönünde alınan referandum kararlarının bölge sakinlerinin iradesine dayalı bir karar olduğunu söyleyerek halkın aslında bu kararla Zelenski'ye cevap verdiğini bir örnekle anlatan Lavrov, "Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta Bay Zelenski'nin Rus olduğunu hisseden herkese Rusya'ya gitmelerini tavsiye eden bir röportajı vardı. Bana öyle geliyor ki, şu anda Ukrayna'nın bazı bölgele sakinlerinin referandum yapmayı kabul ettiği kararlar, onun (Zelenski'nin) talebine bir cevaptır" sözlerini sarf etti.

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Lavrov, Ukrayna ve müttefiklerinin “Bize Rus saldırganlığı hakkında tamamen farklı bir anlatı empoze etmeye” çalıştıklarını savundu. Toplantıya videoyla bağlanan Zelenski bir kez daha Batı'dan Rusya'yı cezalandırmasını istedi

SALONU ÖFKEYLE TERK ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ve batılı müttefiklerini Donbass'ta 'cezasız' kaldıkları yönünde suçladıktan sonra BM Güvenlik Konseyi toplantısından ayrıldı.

Bu, Lavrov’un önemli bir toplantıyı ilk terk edişi değil…

Rus bakan savaş başladığından beri katıldığı uluslararası toplantıların birçoğundan tartışmalar yaşayarak ve bu şekilde salonu terk ederek ayrıldı.

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Lavrov'un ardından konsey toplantısında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere'nin Ukrayna'yı sonuna kadar ve gerektiği sürece destekleyeceğini söyledi.

İNGİLİZ BAKANDAN SERT SÖZLER: DUYMAMAK İÇİN KAÇTI

İngiliz bakan, Rusya'nın suçu 'yaptırım uygulayanlara yüklemeye' çalıştığını ve Rusya'nın işgalinin yıkıcı sonuçlarının her geçen gün daha da netleştiğini söyledi.

James Cleverly, Lavrov hakkında şunları söyledi:

“Odayı terk etti, şaşırmadım. Bay Lavrov'un bu konseyin toplu kınanmasını duymak istediğini sanmıyorum.” Lavrov'un öfkeli tavrı ve toplantıda yaşananlar bir kez daha dünya gündeminde...

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NATO’DAN RUSYA’NIN UKRAYNA TOPRAKLARINDA DÜZENLEYECEĞİ REFERANDUM İÇİN KINAMA

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağını açıkladığı sözde referandumu kınayarak, “Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde referandum düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı almasının ardından tepkiler sürüyor. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde 'referandum' düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

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“BM ŞARTI'NIN AÇIK BİR İHLALİ OLACAKTIR”

Tehdit veya güç kullanımından kaynaklanan hiçbir toprak kazanımı yasal olarak kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, “Müttefikler, Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ve gayrimeşru ilhakını asla tanımıyor ve tanımayacak. Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olacaktır” denildi. NATO müttefiklerinin Rusya’nın yasadışı ve gayri meşru ilhaklarını tanımayacağı belirtilen açıklamada, “Tüm devletleri Rusya'nın bariz toprak fetih girişimlerini reddetmeye çağırıyoruz” denildi.

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