Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Putin’in niyeti ortaya çıktı… Batı’dan çip mi satın alıyor?

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Politico'nun haberine göre, Ukrayna istihbaratı Vladimir Putin'in rejiminin umutsuzca Avrupalı ​​ve Amerikalı şirketler tarafından üretilen çip teknolojisi arayışında olduğu açıkladı.

The Telegraph gazetesi ağustos ayında, Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından savaş alanından kurtarılan bir Rus füzesinde Nexperia tarafından yapılan bileşenlerin keşfedildiğini bildirmişti.

RUSYA, BATILI ÜRETİCİLERE YÖNELDİ

Çip üreticileri bu konuyla ilgili olarak suçlanmıyor, ancak Moskova, teknolojilerine aracılar aracılığıyla veya askeri olmayan teknolojiden alınmış çipleri geri dönüştürerek erişmeye çalışabilir.

Yine Politico tarafından görüldüğü açıklanan bir satın alma belgesine göre, Rusya'nın yüksek teknolojili ‘alışveriş listesi’ndeki parçaların, Çinli şirket Wingtech'in sahibi olduğu Hollandalı Nexperia şirketi tarafından üretilen mikroçipler, diyotlar ve transistörleri içerdiği söyleniyor.

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Rusya, savaş makinesi için kritik yüksek teknoloji bileşenlerini yeniden stoklamaya çalışırken, Galler fabrikası Newport Wafer Fab'ın Çin destekli sahibi tarafından inşa edilen Batılı yarı iletkenlere ihtiyaç duyuyor. Rusya'nın kullandığı bu silahlarda Batılı firmalar tarafından üretilen çiplere rastlanmıştı

ARALARINDA ABD’Lİ, ALMAN VE TAYVANLI FİRMA DA VAR

Rusya’nın listesindeki diğer bileşenler arasında Texas Instruments gibi ABD şirketleri tarafından yapılan çipler ve Alman ve Tayvanlı şirketlerden tedarik edilen parçalar yer alıyor.

Nexperia, şu anda bir ulusal güvenlik soruşturmasına tabi olan bir anlaşmayla geçen yıl Galli çip üretim tesisi Newport Wafer Fab'ı satın aldı. Ancak bir Nexperia sözcüsü, Politico tarafından tanımlanan bileşenlerin hiçbirinin İngiltere'de üretilmediğini ve bileşenlerinin askeri kullanım için yapılmadığını söyledi.

ŞİRKET: YAPTIRIMLARI İHLAL ETMİYORUZ

Sözcü, "Nexperia, Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgalini tamamen kınıyor, tüm uluslararası yaptırımları destekliyoruz ve bunlara uyuyoruz. Rus müşterimiz yok ve Rusya'ya satış yapmıyoruz. Ancak maalesef diğer çip şirketleri gibi, iş yapmadığımız Rusya da dahil olmak üzere, çiplerimizin geliştirilmediği veya satılmadığı askeri uygulamalarda ürünlerimizin kullanıldığına dair olaylar gördük.” sözlerini kullandı.

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Sözcü, Nexperia'nın yaptırımları ihlal ettiğini tespit ettiği herhangi bir müşteriyle çalışmayı durduracağını da sözlerine ekledi. Şirket yaptırımları delmediğini iddia ediyor

UKRAYNA BAŞBAKANI YAŞANAN KRİZİ DOĞRULADI

Ukrayna başbakanı Denys Shmyhal ise Politico'ya, Moskova'nın kritik silahlarının azaldığını ve cephaneliğinde sadece dört düzine hipersonik füze kaldığını söyledi.

Denys Shmyhal sözlerine aşağıdaki kritik açıklamayla deva etti:

“Bunlar, sahip oldukları mikroçipler nedeniyle hassas hassasiyete sahip olanlar. Ancak Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle, bu yüksek teknolojili mikroçip ekipmanının teslimatları durdu ve bu stokları yenilemenin bir yolu yok.”