Rusya-Ukrayna savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!

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Rusya’nın devam eden savaş süresince Ukraynalıları zorla Rusya’ya götürdüğü iddiaları daha önce de ortaya atılmıştı. Bu kez ise aynı şeyler Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından gündeme getirildi.

Kirby, ABD'nin ‘zorunlu tahliye’ belirtileri bulduğunu söyledi. Konuyla ilgili raporlar daha önce birçok Ukraynalının Rusya’daki kamplara gönderildiğini ortaya koymuştu.

Bu tür kamplara götürülen Ukrayna vatandaşlarının sorgulandığı, çıplak aramaya maruz bırakıldığı, parmak izlerinin alındığı ve telefonlarının ve resmî belgelerinin Vladimir Putin'in kuvvetleri tarafından kontrol edildiği aktarıldı.

Mariupol'den kurtarılan siviller otobüslerle güvenli bölgelere taşınıyor

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"KANITLARI GÖRDÜK"

ABD’ye göre kendi rızaları dışında Rusya’ya götürülen Ukraynalıların sayısı bir milyon 200 bin kişi.

ABD’li bir üst düzey savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, Pentagon'un Rusya'nın işgaliyle karşılaşan Ukraynalıların anavatanlarından zorla çıkarıldığına ve Vladimir Putin'in güçleri tarafından sınırın ötesine gönderildiğine dair kanıtlar gördüğünü söyledi.

Pentagon sözcüsü John Kirby, bu kampların da savaş sürecine dahil olduğunu söyledi. Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Kaç tane kamp olduğunu ya da neye benzediklerini söyleyemem" dedi ve "Ancak elimizde Ukraynalıların kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğüne dair işaretler var. Bu, akılalmaz ve sorumlu bir devletin asla kalkışmayacağı bir şey." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, nisan ayı başlarında, Rusya'nın ölümcül işgalini başlatmasından altı hafta sonra, binlerce Ukraynalının Rus topraklarına gönderildiğini söylemişti. Dünyanın birçok yerinde Azovstal fabrikasında kalan son siviller ve askerlerin kurtarılması için gösteriler yapılıyor

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SON SAYI BİR MİLYON 200 BİN!

Ancak Ukrayna ombudsmanı Lyudmyla Denisova, bu rakamın o zamandan beri en az 200 bin çocuk da dahil olmak üzere bir milyon 200 bini aştığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, bu sınır dışı edilmeleri etnik temizlik olarak nitelendirmedi ve bu tür tespitleri yapmanın Pentagon'un işi olmadığını vurguladı. Ancak savaş sırasında 'Rus vahşetine' dair bol miktarda kanıt olduğunu söyledi.

Kiev yönetimine göre de Ukraynalıların kendi uluslarından, genellikle Rusya'nın izole veya ekonomik olarak çöküntü bölgelerine, sınır dışı edilmesi, Putin'in 'Ukrayna egemenliğini basitçe kabul etmeyeceğinin ve saygı duymayacağının' bir başka göstergesi.

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Ukrayna’dan Rusya’ya zorla götürülenlerden bir kısmı AFP haber ajansına verdikleri demeçlerde çıplak arandıklarını, parmak izlerinin alındığını ve telefonlarını ve belgelerini kontrol ettirdiklerini söyledi.

Mariupol'un Azovstal çelik fabrikalarından tahliye edilen Natalia, "Bize Rusya'ya gitmek mi yoksa kalıp Mariupol şehrini yeniden inşa etmek mi istediğimizi sordular. Ama onu nasıl yeniden inşa edebilirim? Mariupol şehri artık yoksa oraya nasıl dönebilirim?” dedi ve tam adının gizli tutulmasını istedi. Rusya'nın kaçırdığı Ukraynalıların arasında küçük çocukların da olduğu söyleniyor

UKRAYNA SEMBOL HALİNE GELEN AZOVSTAL'I SAVUNUYOR

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Ukrayna kuvvetleri bu günlerde çelik fabrikalarını savunmaya hazırlanıyor; burası harap edilmiş Mariupol şehrindeki son kaleleri. Görgü tanıkları, buraya sığınan sivillerin Azovstal'dan tahliye edildiğini söyledi.

Şehirde bulunan bir AFP muhabiri pazar günü yaptığı açıklamada, 40'ı Azovstal'dan tahliye edilen 174 sivili taşıyan sekiz otobüsün Ukrayna kontrolündeki şehre geldiğini söyledi. Muhabir "Ukrayna ve Rusya'dan edindiğim en son bilgilere göre orada daha fazla sivil yok (Azovstal), ancak bunu doğrulayacak durumda değiliz. BM'nin Ukrayna'daki insani yardım koordinatörü Osnat Lubrani, "Biz fabrikanın içinde değildik" dediğini anlattı.

BM, 600'den fazla sivilin çelik fabrikalarından ve Mariupol'un diğer bölgelerinden güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi. Bu da, Azovstal'ın genişleyen tüneller ve sığınaklar ağında sadece küçük bir Ukrayna askeri kuvveti kaldığı anlamına geliyor.

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Fabrikada çalışan ve Zaporizhzhia'ya gelenler arasında yer alan 41 yaşındaki Vladymyr Babeush, "Her gün bir tahliye olmasını umduk ama artık beklemeyi bitirdik. Bizi kurtarmak için operasyona katılan herkese çok müteşekkiriz.” sözlerini kullandı. Azovstal çelik fabrikasının AP tarafından paylaşılan uydu fotoğrafı...

KONTROL RUSYA'YA GEÇERSE...

Şehirdeki Ukrayna direnişinin son kalesi olan çelik fabrikası, sembolik bir değer kazandı. Mariupol'un tam kontrolünün Rusya’nın eline geçmesi Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım yarımadası ile Rus yanlısı ayrılıkçıların yönettiği doğu bölgeleri arasında bir kara köprüsü oluşturmasına izin verecek.

Bu bölgelerden biri olan Lugansk'ta Ukrayna kuvvetleri hali hazırda, eskiden 100 bin nüfuslu bir sanayi şehri olan Severodonetsk'in son savunmasını yapıyor…