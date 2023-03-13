Rusya, Ukrayna savaşında en ölümcül günü yaşadı... Rus güçleri Ukrayna'ya 'Termit' yağdırdı!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için saldırılara devam eden Rusya savaşın en ölümcül gününü yaşadı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna ordusu 1090 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya'nın bu kayıplara yanıtı sert oldu. Rusya geçmişte siviller üzerinde kullanılması savaş suçu sayılan termit bombaları kullanmakla suçlanıyordu.

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Aynı habere göre, Rusya'nın bu silahı kullandığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Daily Mail haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Putin'in güçlerinin Donetsk Oblastı'nda bir yerleşim bölgesi olduğunu öne sürülen bir yere yangın çıkarıcı bomba yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı.'

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukraynalı 5 sabotaj ve keşif grubunun Luhansk ve Harkov'daki faaliyetlerinin engellendiğini açıkladı.

Termit, alüminyum ve demir oksit gibi metallerden oluşan bir karışımdır ve napalm gibi yangın çıkarıcı bir silah olarak kullanılabilir. Söz konusu bomba söndürülmesi son derece zor olan kitlesel yangınlar yaratır.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu ile çatışmaların Donetsk ve Luhansk cephesinde, Kupyansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde sürdüğünü aktardı. Konaşenkov, Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya ait 2 adet Mİ-8 helikopterinin Zaporijya yakınlarında düşürüldüğünü belirtirken, Ukrayna ordusundaki 7 HIMARS roketinin etkisiz hale getirildiğini 1 adet insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.

Ukrayna ordusunun sabotaj ve keşif gruplarının kendilerine karşı eylemlerine değinen Konaşenkov, Luhansk ve Harkov'da Ukraynalı 5 sabotaj ve keşif grubunun eylemlerinin engellendiğini ifade etti.

Savaşın başladığı tarihten bu yana Ukrayna ordusuna verdikleri zararı açıklayan Konaşenkov, 'Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 400 uçak, 220 helikopter, 3 bin 385 insansız hava aracı, 411 hava savunma füze sistemi, 8 bin 275 tank ve zırhlı araç, bin 55 çok namlulu roketatar, 4 bin 326 obüs ve havan topu, 8 bin 879 özel askeri araç imha edildi' dedi.