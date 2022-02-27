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Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti

#Elon Musk#Rusya#Ukrayna
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna'nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Musk, Starlink istasyonları ve internet erişimini sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu.

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 Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istedi.

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Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

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MUSK KAYITSIZ KALMADI

Fedorov'un Twitter'dan yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan Elon Musk harekete geçti. Elon Musk ise akşam saatlerinde Twitter'dan çağrıya cevap vererek, Starlink uydularının Ukrayna için aktif hale getirildiğini ve daha fazla kanal açılacağını söyledi.

Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti

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