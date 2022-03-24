Rusya-Ukrayna savaşı... Bir gazeteci daha öldürüldü

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Rus gazeteci Oksana Baulina'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yolsuzluk karşıtı derneği için çalıştığı ve Rusya'dan ayrıldığı belirtildi.

Navalni'nin kurduğu Etkin Yolsuzluk Karşıtı Derneği, geçen yıl Putin yönetimi tarafından illegal ilan edilmiş ve çalışanları Rusya'yı terk etmişti.

İki hafta önce ABD'li gazeteci ve yönetmen Brent Renaud (50) Kiev'in dışındaki İrpin kasabasında çekim yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü.

Renaud'un ölümünden iki gün sonra Amerikan yayın kuruluşu Fox News için çalışan kameraman Pierre Zakrzewski (55) ile Oleksandra Kubshinova (24) yine Kiev dışında araçlarına ateş sonucu hayatlarını kaybetmişti.