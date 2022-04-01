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Rusya-Ukrayna müzakereleri video konferans yoluyla devam ediyor

#Ukrayna#RUSYA#Müzakere
Rusya-Ukrayna müzakereleri video konferans yoluyla devam ediyor

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke temsilcileri bugün de video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi.

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Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, iki ülke taraflarının müzakere görüşmeleri devam ediyor. Rus ve Ukrayna müzakere heyetleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından bugün video konferans ile iki ülke temsilcileri yeni bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Rus Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Video konferans yoluyla görüşmelere devam ediyoruz. Kırım ve Donbass konusundaki tutumumuz değişmedi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, “Müzakereler, çalışan alt grupların katılımıyla çevrimiçi olarak devam etti” açıklamasında bulundu.

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#Ukrayna#RUSYA#Müzakere

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