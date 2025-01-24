Rusya-Ukrayna hattında ipler gerildi: Peş peşe saldırılar...

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Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor. Ukrayna ordusu, Rusya geneline geniş çaplı İHA saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin İHA saldırısını püskürttüğü, Moskova'nın da aralarında bulunduğu 13 bölgeyi hedef alan 121 İHA'nın durdurulup imha edildiği bildirildi. Ryazan bölgesinde 20, Moskova bölgesi üzerinde 6, başkent Moskova semalarında 1 İHA'nın düşürüldüğü, diğerlerinin ise Ukrayna ve Kursk sınırındaki bölgelerde imha edildiği aktarıldı. Düşürülen İHA'ların yol açtığı hasara ilişkin bilgi verilmedi.



RUS TESİSİ VURULDU



Ukrayna'nın İHA saldırılarının yol açtığı hasara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ryazan'daki bir petrol rafinerisi ile Bryansk'taki mikroelektronik fabrikası "Kremniy tesisini" vurduklarını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de tesisten alev topu ve yoğun duman yükseldiği görüldü.



Kremniy El'de insansız hava aracı saldırısı (İHA) nedeniyle üretimin durdurulduğu bildirildi.



RUSYA'DAN MİSİLLEME SALDIRISI



Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Rusya'nın düzenlediği 1 İHA saldırısının püskürtüldüğü, Rusya'nın fırlattığı 58 İHA'dan 25'inin düşürüldüğü ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Kiev bölgesinde düşürülen İHA'nın parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını aktardı.



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Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Son bir haftada Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinin Zapadnoye, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoyegorovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Petropavlovka, Vozdvijenka, Volkovo, Solenoye, Timofeyevka, Şevçenko ve Vremevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 395 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 829 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 913 obüs ve havan topu ile 30 bin 758 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde 54 bin 460 asker, 318 tank, 237 piyade savaş aracı, 183 zırhlı personel taşıyıcı ve 1613 zırhlı aracı kaybettiği ifade edildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.