×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya-Ukrayna hattında ipler gerildi: Peş peşe saldırılar...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya-Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Rusya-Ukrayna hattında ipler gerildi: Peş peşe saldırılar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 15:50

Rusya, Ukrayna'nın geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısının püskürtüldüğünü ve121 İHA'nın durdurulup imha edildiğini açıklarken, Ukrayna ise Ryazan'da petrol rafinerisi ile Bryansk'taki mikroelektronik fabrikası "Kremniy tesisinin" vurulduğunu duyurdu. Saldırının ardından Rusya'nın Kiev bölgesini hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kremniy tesisinde üretimin durdurulduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor. Ukrayna ordusu, Rusya geneline geniş çaplı İHA saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin İHA saldırısını püskürttüğü, Moskova'nın da aralarında bulunduğu 13 bölgeyi hedef alan 121 İHA'nın durdurulup imha edildiği bildirildi. Ryazan bölgesinde 20, Moskova bölgesi üzerinde 6, başkent Moskova semalarında 1 İHA'nın düşürüldüğü, diğerlerinin ise Ukrayna ve Kursk sınırındaki bölgelerde imha edildiği aktarıldı. Düşürülen İHA'ların yol açtığı hasara ilişkin bilgi verilmedi.

RUS TESİSİ VURULDU

Ukrayna'nın İHA saldırılarının yol açtığı hasara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ryazan'daki bir petrol rafinerisi ile Bryansk'taki mikroelektronik fabrikası "Kremniy tesisini" vurduklarını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de tesisten alev topu ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

Kremniy El'de insansız hava aracı saldırısı (İHA) nedeniyle üretimin durdurulduğu bildirildi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Rusya'nın düzenlediği 1 İHA saldırısının püskürtüldüğü, Rusya'nın fırlattığı 58 İHA'dan 25'inin düşürüldüğü ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Kiev bölgesinde düşürülen İHA'nın parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını aktardı.

Rusya-Ukrayna hattında ipler gerildi: Peş peşe saldırılar...

RUSYA 9 YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİ

Haberin Devamı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Son bir haftada Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinin Zapadnoye, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoyegorovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Petropavlovka, Vozdvijenka, Volkovo, Solenoye, Timofeyevka, Şevçenko ve Vremevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 395 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 829 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 913 obüs ve havan topu ile 30 bin 758 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde 54 bin 460 asker, 318 tank, 237 piyade savaş aracı, 183 zırhlı personel taşıyıcı ve 1613 zırhlı aracı kaybettiği ifade edildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Gözden KaçmasınTrumpın sınır dışı operasyonu başladı: Yüzlerce göçmen gözaltına alındı Meksika alarmda, ABD: Binlerce asker daha gönderebilirizTrump'ın sınır dışı operasyonu başladı: Yüzlerce göçmen gözaltına alındı! Meksika alarmda, ABD: Binlerce asker daha gönderebilirizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya-Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!