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Rusya-Ukrayna hattında ipler gerildi: Kursk bilmecesi

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Kursk Saldırısı#Hava Saldırısı
Rusya-Ukrayna hattında ipler gerildi: Kursk bilmecesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 11:28

Ukrayna, Rusya’nın Kursk’ta bir okula hava saldırısı düzenlediğini ve 4 kişinin ölümüne neden olduğunu duyururken Rusya ise saldırının Kiev tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

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Ukrayna, Rusya’nın Kursk’ta bir okula hava saldırısı düzenlediği duyurdu. Ukrayna ordusu saldırıda 4 kişinin öldürüldüğünü çok sayıda sivilin de yaralandığını açıklarken binadan 80 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, olaya ilişkin açıklamasında Moskova’nın sivillerin kaldığı ve tahliye edilmeye hazırlanan bir yatılı okulu bombaladığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rusya’yı "medeniyetten yoksun bir devlet" olarak tanımlayarak, "Rusya işte böyle savaş yürütüyor. Sudzha, Kursk Sivillerin tahliye edilmeye hazırlandığı bir yatılı okula Rus hava saldırısı. İçeride onlarca sivil olmasına rağmen binayı yerle bir etti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 4 kişinin öldürüldüğü ve 84 sivilin kurtarıldığını dile getirilerek saldırının kasıtlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

RUSYA'DAN YALANLAMA

Ukrayna’nın iddialarına Rusya tarafından yalanlama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini ifade etti. Açıklamada, Sumi bölgesinden fırlatılan füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiği belirtilirken "Bu provokasyon, dünya kamuoyunun dikkatini Kiev’in Kursk bölgesine gerçekleştirdiği vahşetten başka yöne çekmeyi amaçlamaktadır. Sivil tesise yönelik saldırı, Kiev'de iktidarda bulunanların terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Kursk Saldırısı#Hava Saldırısı

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