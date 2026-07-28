Rusya Ukrayna hattında havada ateşkes önerisi

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Trump, bugün Washington’da görüşeceği Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye savaşan taraflar arasında havada süresiz ateşkes önerisini sunacak. Zelenski’nin öneriyi kabul etmesi durumunda ABD Başkanı, Rusya lideri Putin’i telefonla arayarak aynı öneriyi kabul etmesini talep edecek. Ukrayna’daki diplomatik kaynaklardan elde edilen ipuçlarına göre Ukrayna lideri Zelenski Rusya ile aralarında havada ateşkes yapılmasına sıcak bakıyor.

MOSKOVA SICAK BAKIYOR

Havada ateşkes önerisinin önceki girişimlerinden farklı olarak Rusya tarafından da kabul edilebileceği dile getiriliyor. Özellikle son iki aydır Ukrayna ordusunun uzun menzilli insansız hava araçları kullanarak Rusya’da 12 rafineriyi vurmasıyla benzin krizi patlak vermiş, ülkedeki çevrimiçi alışveriş firması Wildberries’in depolarını hedef alarak milyarlarca dolarlık zarara sebep olmuştu.

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PUTİN’İN TEMSİLCİSİ İSTANBUL’DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan Rusya ile ABD arasında ne zaman pazarlık yapılsa sahneye Putin’in Özel Temsilci Kiril Dmitriyev sahneye çıkıyor. Dmitriyev’in önceki gün İstanbul havalimanında görüldüğü iddia edildi. Putin’in özel temsilcisinin Türkiye ile temas için mi yoksa İstanbul üzerinden Washington’a ulaşmak için mi İstanbul Havalimanı’nda olduğu bilinmiyor.

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