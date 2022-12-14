Rusya-Ukrayna arasında esir takası! 65 kişi serbest bırakıldı

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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Donetsk ve Luhansk bölgesinde savaşan 64 askerimiz evine dönüyor. Rusya ile gerçekleştirilen esir takasında insanlarımıza yardım eden bir ABD vatandaşı da serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu.



KREMLİN'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI



Öte yandan Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında yeni yıl ve Noel tatillerinde Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması için Kiev'den herhangi bir teklif gelmediği, Moskova'nın gündeminde ateşkes olmadığı belirtildi.





