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Rusya-Ukrayna arasında esir takası! 65 kişi serbest bırakıldı

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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası
Rusya-Ukrayna arasında esir takası 65 kişi serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 14:27

Ukrayna yönetimi, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takasında bir ABD vatandaşı ve 64 Ukraynalının serbest bırakıldığını duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Donetsk ve Luhansk bölgesinde savaşan 64 askerimiz evine dönüyor. Rusya ile gerçekleştirilen esir takasında insanlarımıza yardım eden bir ABD vatandaşı da serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu.

KREMLİN'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Öte yandan Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında yeni yıl ve Noel tatillerinde Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması için Kiev'den herhangi bir teklif gelmediği, Moskova'nın gündeminde ateşkes olmadığı belirtildi.


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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası

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