Rusya-Ukrayna-ABD ilişkilerinde yeni çıkmaz: Tomahawk füzeleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşme, Trump’ın Ukrayna’ya Rusya’nın derinliklerini vurabilecek Tomahawk füzeleriyle silah desteği verme olasılığını değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Zirve öncesinde Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde “büyük ilerleme kaydedildiğini” açıkladı.

Trump, Putin’le ağustos ortasından bu yana yaptığı ilk görüşmenin “çok verimli” geçtiğini belirterek, iki ülke heyetlerinin gelecek hafta bir araya geleceğini duyurdu.



"MOSKOVA HABERİ DUYAR DUYMAZ DİYALOĞA KOŞUYOR"

Zelenski, bu yıl ABD’ye üçüncü ziyaretini gerçekleştirirken, “Moskova Tomahawk füzelerinden bahsedildiğini duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ediyor” dedi.

Ukrayna lideri, menzili 2.500 kilometreyi bulan füzelerin ülkesine verilmesi çağrısını yineledi.

Tam adı The BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) (Tomahawk Kara Saldırı Füzesi) olan Tomahawk seyir füzeleri ABD'li General Dynamics şirketi tarafından 1970'lerde geliştirildi. 1983 yılında hizmete giren Tomahawk füzeleri günümüzde Raytheon firması tarafından üretiliyor. Füzelerin kara saldırı veya gemi savar gibi birçok varyantı bulunuyor. TH-dimer yakıt ve katı yakıtlı roket güçlendirici kullanan Williams International F107-WR-402 turbofan motor kullanan bu seyir füzeleri, varyantına göre 2500 kilometreye kadar menzile sahip. Önceleri 5 ila 200 kilo ton nükleer başlığa da sahip olan bu füzeler günümüzde 120 kilogram patlayıcı içeren 310 kilogramlık konvansiyonel harp başlıklarını da taşıyabiliyor. Ancak zaman zaman nükleer başlıklı Tomahawk'ların yeniden hizmete sokulması da gündeme geliyor. 1,6 ton ağırlığındaki bu seyir füzeleri, 5,56 metre uzunluğa sahip. GPS, INS, TERCOM, DSMAC, aktif radar yönlendirme (RGM/UGM-109B) gibi güdüm sistemlerine sahip Tomahawk'lar saatte 0,74 mach (920 kilometre) hızla hedefine ulaşıyor. Tomahawk'lar Mark 41 Dikey Fırlatma Sistemi, torpido tüpleri, savaş gemileri, denizaltılar ve mobil füze fırlatıcıları gibi sistemlerden fırlatılabiliyor.

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Trump ise hafta başında bu konuda, “Göreceğiz… Belki” ifadelerini kullanırken, Putin’le görüşmesinin ardından “Tomahawk stoklarımızı tüketemeyiz, bizim de onlara ihtiyacımız var… Ne yapabileceğimizi bilmiyorum” açıklamasını yaptı.

Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, Putin’le “Ukrayna savaşı sona erdiğinde ABD ve Rusya arasındaki ticaret” konusunu uzun uzun görüştüklerini belirten Trump, ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başkanlık edeceği ve iki ülkenin “üst düzey danışmanlarının” gelecek hafta bir araya geleceğini söyledi.

Zelenski’ye Putin’le yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi vereceğini de vurgulayan Trump, “Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum” dedi.



Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin-Trump zirvesi iki hafta içinde ya da biraz daha geç olabilir. Zirve öncesinde birçok sorun çözülmeli" denildi.

PUTİN: İLİŞKİLERİN BOZULMASINA NEDEN OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Rossiya-1" televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu ​​söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.

RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaptığı açıklamada, Putin'in önceki akşam Trump ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

Uşakov, "Görüşmenin hemen ardından Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyelerini Kremlin'de toplayarak, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüş alışverişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi" ifadesini kullandı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ MACARİSTAN'DA OLABİLİR

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’le iki hafta içinde Macaristan’da görüşmeyi beklediğini söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da iki liderin danışmanlar arasındaki toplantıdan bir hafta sonra görüşebileceğini belirtti.

Orban, devlet radyosuna yaptığı açıklamada “AB savaş yanlısı olduğu için bu barış sürecinin dışında kalması mantıklıdır” ifadelerini kullanırken, perşembe günü X hesabından yaptığı paylaşımda ise Budapeşte’de planlanan görüşmeyi “dünyanın barışsever insanları için harika bir haber” olarak nitelendirdiğini ve Trump’la telefonla görüştüğünü açıkladı.



Trump, ağustos ayında Alaska’da yapılan yüz yüze zirvede barış girişiminden sonuç alınamamasının ardından Putin’e karşı daha sert bir tutum benimsedi.

İki devlet başkanı 15 Ağustos’taki zirveden birkaç gün sonra Zelenski ve Avrupa liderleriyle yapılan bir toplantı sırasında yeniden telefonda görüşmüştü.

O tarihten bu yana Beyaz Saray'dan da Kremlin'den de iki lider arasında herhangi bir temas olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi.

"SAVAŞI BİTİRMEK BEKLEDİĞİMDEN ZOR"

Seçim kampanyası sırasında Ukrayna’daki savaşı “birkaç gün içinde bitirebileceğini” söyleyen Trump, iktidara döndükten sonra bunun “şimdiye kadarki en zorlu meselelerden biri” olduğunu kabul etti.

Trump, önceki başkan Joe Biden’a kıyasla Rusya’ya daha yakın bir duruş sergilemekle eleştiriliyordu. 28 Şubat’ta Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Zelenski’yi azarlayan Trump, eylül ayında Kiev’in “Ukrayna’nın tamamını orijinal sınırlarıyla geri alabileceğine” inandığını belirterek, önceki söyleminden tamamen farklı bir çizgiye geçti.

Temmuz sonunda Putin’e iki haftadan kısa süre içinde ateşkesi kabul etmesi için süre tanıyan Trump, aksi halde geniş kapsamlı yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, ancak Putin’in Alaska’da görüşmeyi kabul etmesi üzerine bu tehdidi hayata geçirmemişti.