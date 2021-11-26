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Rusya, uçak krizini beyaz perdeye taşıdı

#Rusya#Türkiye#Uçak Krizi
Rusya, uçak krizini beyaz perdeye taşıdı

Rusya ile Türkiye arasında 2015 yılında Suriye sınırında yaşanan uçak krizi, 6’ncı yıldönümünde Rusya tarafından “Gökyüzü” adlı filmle beyaz perdeye taşındı.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen film, 18 Kasım’da vizyona girdiği Rusya’nın yanı sıra önceki gün Suriye’de de ilk defa gösterildi. Suriye’de görev yapan Rus savaş pilotlarının hayatını anlatan filmde, başrol oyuncusu Igor Petrenko 24 Kasım 2015 tarihinde sınırda vurulan SU-24 bombardıman uçağının pilotu Oleg Peşkov’u canlandırıyor.

HAVA ÜSSÜNDE GALA

Filmin Suriye’deki ilk gösterimi önceki gün Rusya’nın Hmeymim hava üstünde gerçekleşti. Galaya başrol oyuncusu Petrenko da geldi. Petrenko, filmin Suriye’deki gösteriminin Oleg Peşkov’un ölüm yıldönümüne denk geldiği için anlamlı olduğunu, ancak yapım aşamasında bunun planlanmadığını söyledi.

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#Rusya#Türkiye#Uçak Krizi

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