MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya, Twitter kararını açıkladı
GeriDünya Rusya, Twitter kararını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Rusya, Twitter kararını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya, Twitter kararını açıkladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması Twitter'a yönelik hız yavaşlatma kararının kısmen kaldırıldığını ve uygulamanın yasaklanmayacağını duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Twitter'ın talep edilen yasak içeriklerin yüzde 91'ini sildiği belirtildi.

Söz konusu içeriklerin kaldırılması nedeniyle Twitter'ın yasaklanmasına gerek kalmadığına işaret edilen açıklamada, "Twitter'a yönelik hız yavaşlatma kararı ise mobil cihazlarda devam edecek, sabit internet bağlantılarında ise kaldırılacak." denildi.

Twitterda paralı dönem: İlk bilgiler sızdı
Twitter'da 'paralı' dönem: İlk bilgiler sızdı!

Açıklamada, YouTube ve Facebook üzerinde yasaklı içeriklerin tespit edildiği, söz konusu içeriklerin kaldırılmaması halinde iki sitenin hızının da yavaşlatılabileceği kaydedildi.

Roskomnadzor, 10 Mart'ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içerikleri kaldırmaması nedeniyle Twitter'ın hızını yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi