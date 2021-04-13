Rusya, Türkiye’ye uçuşları durdurdu

COVID-19 salgınıyla ilgili komisyon toplantısı sonrası açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “15 Nisan’dan itibaren 1 Haziran’a kadar Rusya-Türkiye arasındaki tüm charter seferlerinin yasaklanması kararını aldık. Rusya ile Türkiye arasında hava ulaşımı sadece Aeroflot ile THY tarafından, haftada iki seferi aşmayacak şekilde ve Moskova-İstanbul-Moskova rotasında gerçekleşecek” dedi.

533 BİN PAKET SATILMIŞTI

İnşası devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’nde görevli personeli taşıyan “Kontsern Titan-2” şirketi ise uçuşlarına devam edebilecek. Alınan karar doğrultusunda tüm turizm acentelerine Türkiye’ye tur satışlarını askıya almaları talimatı iletilirken Rusya Tur Operatörleri Birliği, 15 Nisan-1 Haziran dönemi için 414 milyon dolar karşılığı 533 bin tur paketinin satıldığını, yasağın Rus turizmcileri iflasın eşine getirdiğini açıkladı.

‘UKRAYNA İLE İLGİSİ YOK’

Bu arada bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu kararların, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti ve sonuçlarıyla bir ilgisinin olmadığını, alınan önlemlerin tamamen salgının gidişatıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

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