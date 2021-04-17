Rusya: Türkiye’ye seyahat yasağı siyasi değil

Peskov, “Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerimiz gelişiyor. Geçtiğimiz günlerde turizme getirdiğimiz yasağın siyasetle hiçbir ilgisi yok. Rusya’nın aldığı karar sadece salgının gidişatıyla ilgili ve Türkiye’deki vaka sayısının artmış olmasına bağlı. Türk tarafı da bizim kararımızı anlayışla karşıladığını iletti” dedi. Türkiye ile Rusya arasında Kırım konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kırım’da muhatabın Rusya olduğunu savunarak “Türkiye’nin Kırım meselesini Ukrayna ile görüşerek bir yere varamayacağını düşünüyoruz. Rusya zaman içerisinde Türkiye’nin tavrını değiştirmesi için çaba sarf etmeye devam edecektir” diye konuştu.

‘KREMLİN’DEN ABD’YE YAPTIRIM MİSİLLEMESİ’

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 10 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşı uygulanacak yaptırımları açıkladı. Bakanlığın açıklamasında ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan’ın Washington’a dönmesinin tavsiye edildiği ve ABD’li 10 diplomatın sınırdışı edileceği açıklandı. Açıklamada ayrıca, aralarında eski ve yeni devlet yetkilileri bulunan 8 ABD’liye Rusya’ya giriş yasağı getirildiği belirtildi. ABD’li diplomatların bulundukları şehrin dışına çıkmalarının yasaklanacağı ve Moskova Büyükelçiliği’nde Rus ve üçüncü ülke vatandaşlarının çalıştırılmasının yasaklanacağı da açıklandı.

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