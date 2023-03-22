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Son dakika... Ukrayna'nın karşı saldırısından saatler sonra Zelenski'den flaş hamle!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Son dakika... Ukraynanın karşı saldırısından saatler sonra Zelenskiden flaş hamle
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 13:01

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Ukrayna lideri Zelenski'den flaş bir Bakhmut hamlesi geldi...

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber etmiş durumda.

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ZELENSKİ ÖN CEPHEDE!

Savaşın en yoğun yaşandığı doğuya ziyaret gerçekleştiren Zelenski, cephedeki askerlere hitap etti.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna lideri Zelenski ziyareti kapsamında Bakhmut yakınlarındaki cephelere gitti.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Kahramanlarımızı ödüllendirmek için bugün Bakhmut bölgesindeki cephe mevzilerinde bulunmaktan onur duyuyorum. El sıkışmak ve ülkemizin egemenliğini korudukları için onlara teşekkür etmek istiyorum' ifadelerine yer verdi.

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Rusya kenti ele geçirmek için mücadeleye devam ederken İngiltere'den gelen haber ise Rusya'da şok etkisi yarattı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bakhmut'un batısında bir karşı saldırı başlattı.

Son dakika... Ukraynanın karşı saldırısından saatler sonra Zelenskiden flaş hamle
Ukrayna lideri Zelenski, Bakhmut yakınlarında görev yapan 57. Motorize Tugay'ın askerleri ile poz verdi (Fotoğraf: TELEGRAM )

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Son günlerde Ukrayna güçleri, Donetsk Oblastında yer alan Bakhmut'un batısında, tehdit altındaki H-32 üzerindeki baskıyı hafifletmesi muhtemel yerel bir karşı saldırı başlattı.'

Şehir merkezindeki çatışmaların devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada 'Ukrayna savunması kuzeyden ve güneyden kuşatılma riski altında' denildi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin Bakhmut'un doğu kesiminin tam kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuş, NATO ise Bakhmut'un kısa süre içerisinde düşebileceğini bildirmişti.

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Bölgedeki çatışmalar son sürat devam ederken Ukrayna Bakhmut'u son gücüne kadar savunacağını ve kentin bir kale gibi müdafaa edildiğini duyurmuştu.

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Zelenski ise savaşta son durum ile ilgili verdiği bilgide Ukrayna'nın kaderini belirleyecek cepheyi açıklamıştı.

'Ukrayna'nın geleceği doğudaki savaş alanlarına bağlı' diyen Zelenski, Rus kuvvetlerinin Bakhmut ve doğudaki diğer kasabalarda durdurulması gerektiğinin altını çizmişti.

Doğudaki savaş için 'Çok zor, çok acı verici' yorumunda bulunan Ukrayna lideri, 'Düşmanın askeri gücünü yok etmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız' demişti.

'Şu anda savaşta olan herkese minnettarım' diyen Zelenski Bakhmut'un düşmesinin Moskova'nın Donetsk'in kontrolünü sağlama hedefinin önünü açacağını belirtmişti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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