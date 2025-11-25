Rusya, Trump'ın teklifi sonrası Türkiye'yi işaret etti

Haberin Devamı

Lavrov, Rusya'nın ABD'den Avrupa ve Ukrayna ile üzerinde uzlaşılan Trump planının bir versiyonunu resmi olarak iletmesini beklediğini kaydetti.

Su ana kadar Trump'ın 28 maddelik planı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını fakat diğer versiyonları görmediklerini belirten Lavrov, “Bize resmi olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de dediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü oradaki bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada spekülasyonu yapılan versiyonu almadık” ifadesini kullandı.

Lavrov, "Sunulan belgeleri anlamaya çalışanlar, öncelikle bunların medya çılgınlığını körüklemek için kasıtlı olarak sızdırıldığını düşünüyor. Ve bu çılgınlığı organize edenler, elbette, bunu pek de saklamıyorlar. Donald Trump'ın çabalarını baltalamak, bu planı kendi yöntemleriyle çarpıtmak istiyorlar. ABD'li meslektaşlarımızla iletişim kanallarımız var; bunlar kullanılıyor ve biz de onların anlaşmayı göndermesini bekliyoruz. Anlaşmanın bu versiyonunu, Avrupalılar ve Ukraynalılarla koordinasyon aşamasını tamamlamak açısından bir ara versiyon olarak değerlendiriyorlar" dedi.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Ukrayna ile görüşmelerde ara bulucu ülkelerin de bulunabileceğini belirten Lavrov, Türkiye ve Belarus'un bu rolü üstlenebileceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna ile görüşmelerde ara bulucu ülkelerin de bulunabileceğini söyleyen Lavrov, “Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olunduğunu ifade etmişti.

KREMLİN'İN AÇIKLAMASI

Kremlin ise Erdoğan ve Putin'in görüşmesine dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Putin ile Erdoğan görüşmesinde ikili iş birliği konuları, yatırımların artırılması ve stratejik öneme sahip enerji projelerinin hayata geçirilmesi ele alındı. Temasta Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanması da görüşüldü. Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump tarafından hazırlanan ve Rusya tarafınca incelenen 28 maddelik barış planının Alaska’daki Rusya-ABD zirvesinde alınan kararlarla örtüştüğünü dile getirerek, planın barış müzakereleri temelini oluşturabileceğini Erdoğan’a aktardı. Yanıt olarak Türkiye Cumhurbaşkanı, Ukrayna krizine çözüm bulunması için Türkiye’nin İstanbul platformuyla sürece destek vermeye devam etmeye hazır olduğunu iletti."

RUSYA, ABD'NİN PLANINI BEKLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçakta Rus gazetecilerine gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna konusundaki barış planı hakkında basında çıkan haberleri takip ettiklerini dile getiren Peskov, "Ortaya çıkan metinde bazı değişiklikler yapıldığını anlıyoruz. Bir noktada, muhtemelen Amerikalılarla temaslarımız gerçekleşecek ve resmen planı alacağız. Şimdiye kadar yeni bir gelişme yok." diye konuştu.

Peskov, söz konusu planla ilgili çok fazla çelişkili bilginin yayıldığını ifade ederek, "ABD tarafının barış planının resmi halini bizimle paylaşmasını bekliyoruz. Müzakere sürecine tamamen açık kalacağız ve hedeflerimize siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

İSTANBUL MÜZAKERELERİNİ HATIRLATTI

İstanbul'da 2022'de yürütülen müzakerelerin Ukrayna tarafından durdurulduğunu anımsatan Peskov, "Şimdi durumun biraz farklı geliştiğini görebilirsiniz. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu projesine dayanarak Ukraynalılar ve Amerikalılar arasında çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump yönetiminin hazırladığı planın, müzakere için iyi bir temel oluşturabileceğini söyledi.

Avrupa'nın söz konusu sürece katılımıyla ilgili konuşan Peskov, "Avrupa'daki güvenlik mimarisini Avrupalıların katılımı olmadan konuşmak zor. Bir aşamada, elbette, katılımları gerekli olacaktır." dedi.