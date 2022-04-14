Rusya teslim olan Ukraynalıların görüntüleri paylaştı, Zelenski iddiaları reddetti!

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24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde, Rus birliklerinin öncelikli hedefinde olan ve ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol’den endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Çok uzun süredir kendilerinden 10 kat daha fazla sayıdaki düşmana karşı direniş gösteren kent sakinleri şimdilerde daha büyük bir korku içerisinde.

ASKERLER UYARMIŞTI: ERZAK VE CEPHANELİK BİTTİ, TESLİM OLMAK ZORUNDAYIZ

Bölgede savaşan askerlerin cephanelik ve erzakları bittiği için 'teslim olmaktan başka çareleri olmadığı' konusunda sosyal medyadan yayınladığı videolar hala konuşulurken bugün gelen görüntüler liman kentindeki kritik durumla ilgili korkuları artırdı.



Ukrayna için gönüllü savaşan İngiliz askeri Aiden Aslin 'Yiyeceğimiz ve cephanemiz tükendi. Rus güçlerine teslim olmaktan başka çaremiz yok.' demişti.

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RUSYA TESLİM OLAN UKRAYNALILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Rusya devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde bir çelik fabrikasından dışarı çıkan ve elleri havada yürüyerek Rus birliklerine teslim olan Ukraynalılar görülüyor.

Kiev henüz iddiayı doğrulamasa da Rusya kentin sanayi bölgesindeki Ilyich demir ve çelik fabrikasında saklanan 1.026 Ukraynalı denizcinin son bir direniş sergiledikten sonra teslim olduğunu duyurdu.



Rusya'nın yayınladığı teslim olma görüntüleri

KENT YOK OLMANIN EŞİĞİNE GELDİ AMA DÜŞMEDİ

Savaşın başladığı günden beri çok sert çatışmaların yaşandığı Mariupol'de neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Ağır bombardımanın etkisi ile bir çok bölge moloz yığınlarına döndü ancak kent hala düşmedi.

Hem Rusya hem de Ukrayna için kritik bir öneme sahip olan Mariupol Rusların denetimine geçerse, Moskova'nın güneydeki ve doğudaki cepheleri arasında geniş bir alan buradan kontrol edilebilir. Bu da Rus birliklerine inanılmaz bir avantaj sağlıyor.

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ZELENSKİ KABUL ETMEDİ, ÇAĞRIDA BULUNDU

Ukrayna lideri Zelenski Mariupol'daki teslim olma iddialarını kabul etmedi. Bunun yerine İngilizce bir video yayınladı ve Batı'ya 'sonsuz bir kan banyosunu' önlemek için daha fazla 'ağır silahlar' göndermesi çağrısında bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Denysenko da teslim olma iddiasını yalanlayarak, böyle bir şey duymadıklarını ve liman savaşının devam ettiğini söyledi.



Teslim olan Ukraynalıların başında bekleyen yüzleri kapalı Rus askerleri

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: 1160 UKRAYNALI TESLİM OLDU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mariupol’de son 24 saatte 1160 Ukraynalı askerin teslim olarak savaş eseri alındığını duyurdu. Savaş esirlerinden 176'sının subay ve 47'sinin kadın asker olduğu belirtildi.

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176'SI SUBAY, 47'Sİ KADIN

Savunma Bakanlığı, 1160 Ukraynalı savaş eserinin geçici gözaltı merkezlerine götürüldüğünü belirterek “Cenevre Sözleşmesinin tüm gerekliliklerini ve uluslararası insani hukuk kurallarını tam olarak karşılayan koşullara sahiptirler. Savaş esirlerine günde üç öğün yemek veriliyor ve zamanında ve nitelikli tıbbi bakım sağlanıyor. Şiddete veya psikolojik baskıya maruz bırakılmıyor ve akrabalarıyla iletişim kurma fırsatı veriliyor” açıklamasını yaptı.



Mariupol'de Rusların kontrolünde olduğu iddia edilen bölgeden bir görüntü

DENİZDE İNSANİ KOORİDOR AÇILIYOR

Bakanlık 18 ülkeden toplamda 76 yabancı bandıralı geminin Ukrayna limanlarından bombardıman ve deniz mayını sebebiyle ayrılamadığını ifade ederek Rusya Federasyonu’nun her gün Moskova saatiyle 08:00 - 19:00 arasında, 80 deniz mili uzunluğunda ve 3 deniz mili genişliğinde, Ukrayna karasularının güneybatısında güvenli bir şerit olan bir insani yardım koridoru açtığını belirtti.