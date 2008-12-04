Rusya terör konusunda Hindistan'a yardım önerdi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Hindistan'a terörizmle mücadelede ve Mumbai'deki terör saldırılarının soruşturulmasında yardımcı olma önerisinde bulundu.

Medvedev, bugün başlayacak 3 günlük Hindistan ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, 171 kişinin ölmesine neden olan terör saldırılarının, ziyaretini engellemeyeceğini belirterek, korkmanın teröristlerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayacağını ve onlara verilecek tek yanıtın, kesinlikle korkmadıklarının gösterilmesi olduğunu vurguladı.



Hindistan ile terörle mücadele konusunda kapsamlı işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Medvedev, “Bu tip terörist eylemleri engellemek için her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.



Rusya'nın Hindistan ile askeri ilişkileri geliştirmek istediğini kaydeden Medvedev, iki ülkenin gelecek nesil savaş uçakları ve süper sonik füze geliştirilmesi konusunda ortak çalışabileceğini ifade etti.



Medvedev, Hindistan'a nükleer denizaltı da kiralayabileceklerini belirterek, ne tip nükleer gemi kiralayabilecekleri konusunda bilgi vermezken, Rus basını, bunun, yakın zamanda Japon sularındaki seyri sırasında teknik bir arızadan dolayı içinde 20 kişinin öldüğü Nerpa adı verilen nükleer gemi olduğunu kaydetti.



Nükleer gemide 20 kişinin ölümüne ve 21 kişinin yaralanmasına yol açan kazaya da değinen Medvedev, “Bu kazanın ilişkilerimiz üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmayacak. Çünkü bu, eksik eğitim nedeniyle oluşan insan hatasından dolayı meydana geldi. Bu durum, bu nükleer geminin projesinin yapısını etkileyen bir şey değil” ifadesini kullandı.



Medvedev, iki ülke arasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinin artırılmasının, iki ülkenin çıkarına olduğunu da sözlerine ekledi.

Rus yetkililer, Medvedev'in ziyareti sırasında Hindistan'ın güneyindeki Kudankulom kasabasında 4 yeni nükleer santralin inşa edilmesiyle ilgili anlaşmanın da imzalanabileceğini kaydettiler. Rusya aynı bölgede yapımı tamamlanmak üzere olan 2 nükleer santral inşa ediyor.