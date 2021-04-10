Rusya tehdit etti! ABD gemi yolluyor...

Rusya ile Ukrayna arasında Moskova yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesi yüzünden gerilim tırmanmaya devam ederken, Kremlin ilk defa komşu ülkeye askeri müdahalede bulunabileceğini resmen duyurdu. ABD yönetimi de, iki savaş gemisinin Boğazlardan geçip Karadeniz’e çıkış yapabilmesi amacıyla Montrö Anlaşması uyarınca Türkiye’den izin istedi. Ankara, bu talebe olumlu yanıt verdi.

BOSNA BENZETMESİ

Donbas bölgesini Bosna’daki Srebrenitsa’ya benzeten Kremlin dün, “Ukrayna yönetimi, ülkenin doğusunda ikinci bir Srebrenitsa katliamı yapmaya kalkışırsa seyirci kalamayız” açıklamasını yaptı. Bosna Savaşı sırasında Sırp ordu birlikleri Srebrenitsa kasabasına girerek sivil halkı hedef almıştı. Temmuz 1995’te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp askerleri soykırım olarak tarihe geçen Srebrenitsa katliamını gerçekleştirmiş, 8 bin 372 Bosnalı sivili öldürmüştü.



PUTİN: ASKER ÇEKMEM

Kremlin, ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gün gerçekleşen kriz konulu telefon görüşmesinde Rusya’nın sınırdan askeri birliklerini çekmeyeceğinin Merkel’e iletildiğini de vurguladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başta ABD olmak üzere Batı’ya 26 yıl önce eski Yugoslavya’da yaşanan hadiseleri hatırlatarak, “Ukrayna, ülkenin doğusundaki Donbas krizini kuvvete başvurarak çözme fikrinden vazgeçmiş değil. Kiev yönetiminin sergilediği bu tavır eski Yugoslavya’da Bosna’da yaşanan Srebrenitsa katliamının yeniden yaşanması demek olur. Her geçen gün Ukrayna’daki durumun kötü gidişatını dikkate alacak olursak, Srebrenitsa senaryosu kaçınılmaz olur. Biz de Rusya olarak insani trajediyi önlemek için önlem almak zorunda kalırız” dedi.

‘NATO KÖTÜLEŞTİRİR’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, verdiği brifingde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin önceki gün Donbas ziyaretinde ülkesinin NATO’ya üye olmasının, bölgedeki çatışmaları sonlandıracağı yönünde açıklamasını hatırlatarak “Ukrayna’nın NATO’ya üye olması olasılığı, ülkeye barışın getirilmesi yerine, tam tersine Ukrayna’nın güneydoğusundaki durumu kötüleştirecek ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacaktır” ifadesini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)





İKİ ABD FIRKATEYNİ KARADENİZ’E GEÇECEK

UKRAYNA ve Rusya arasında tansiyon yükselmeye devam ederken ABD, iki savaş gemisinin Boğazlardan geçip Karadeniz’e çıkış yapabilmesi amacıyla Montrö Anlaşması uyarınca Türkiye’den izin istedi. Türkiye, anlaşmaya uygun şekilde Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülke konumundaki Washington’un 15 gün önceden yaptığı bu ön bildirime olumlu yanıt verdi. Çok yüksek tonajlı olmayan ABD savaş gemileri yine anlaşmaya uygun olarak Karadeniz’de en fazla 21 gün kalabilecekler. Reuters Ajansı’na açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı kaynağı, gemilerin 14-15 Nisan’da Karadeniz’e geçiş yapacağını, 4-5 Mayıs tarihlerinde de geri döneceğini bildirdi. Söz konusu iki savaş gemisinin hava savunma fırkateynleri USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook olduğu öğrenildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz’e girecek ABD gemilerinin, Karadeniz’deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Anlaşması’na bağlı olmaları gerektiğini söyledi.

RUSYA’YA KARŞI HAMLE Mİ

ABD’nin bu hamlesinin Rusya’nın Karadeniz’de başlattığı tatbikata karşı bir hamle olup olmadığı netlik kazanmış değil. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz’deki tatbikat için aralarında çıkarma gemilerinin de bulunduğu 10’dan fazla geminin Hazar ‘dan Karadeniz’e getirildiğini duyurmuştu. (Uğur ERGAN / ANKARA)

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