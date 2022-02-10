Rusya tatbikat kapsamında Belarus’taki S-400'leri aktif etti

Rusya ile Belarus arasında icra edilen "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatının ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta bulunan 2 adet S-400 hava savunma sisteminin aktif edildiği duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri, Birlik Devleti’nin reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında, Brest Bölgesi’ndeki poligonda, Belarus ve Rusya’nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı” denildi.