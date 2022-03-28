Rusya 'tarafsız' Ukrayna istiyor, Zelenski 'düşünebiliriz' diye cevap veriyor... Savaş böyle mi sona erecek?

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'dan gazetecilere verdiği röportajda, savaş bitecekse ülkesinin "tarafsızlığı konuşmaya hazır" olduğunu söyledi. "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, nükleer silahı olmayan bir devlet statüsü. Biz buna hazırız" dedi.

BÜYÜK GELİŞME Mİ YOKSA ETKİSİ YOK MU?

Zelenskiy'nin bu sözleri, büyük bir gelişme gibi görünüyor. Tarafsızlığın kabulüyle birlikte Ukrayna, NATO üyeliği niyetinden de vazgeçmiş olacak ki; bu Rusya'nın operasyonlarına başlarken verdiği sebeplerden biriydi.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi o kadar da kolay değil…

Savaş uzadıkça Zelenski'nin söylemleri ve talepleri değişti

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3 DURUM DİKKAT ÇEKİYOR

İlk olarak Zelenskiy açıkça böyle bir anlaşmanın işe yaraması için Batılı ülkelerin Ukrayna'yı desteklemek üzere "ciddi bir anlaşmayı kabul etmeleri gerektiğini" söyledi ve güvenlik garantileri istedi.

İkincisi, Zelenskiy bu şartlar için Rus birliklerin 24 Şubat'tan önceki pozisyonlarına geri dönmesini istiyor. Bir aydan uzun süredir ilerlemek için savaşan Putin'in bunu kabul ederek geri çekilmesi ise, özellikle güneyde ve doğuda, pek mümkün görünmüyor.

Üçüncü olarak, tarafsızlığın kabulü için Zelenskiy referandum ve anayasal değişikliği şart koşuyor. Bu da bir yıl sürebilecek bir süreç. Peki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşı durdurmak için şart koştuğu şeylerin gerçekleşeceğinden emin olmadan böyle bir adım atar mı?

RUSYA GERÇEKTE NE İSTİYOR?

Sonuncusu ve en önemlisi, Rusya'nın bu savaşla gerçekten neyi amaçladığı sorusu henüz yanıtlanmadı.

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Bu savaş gerçekten Rusya'nın güvenliği ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine niyetlenmesi sebebiyle mi çıktı? Yoksa Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlılarının kontrolündeki bölgeleri genişletmek için mi? Ya da gerçek amaç Putin'in Ukrayna'nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak hareket etme kabiliyetini tamamen sonlandırmak istemesi miydi?

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PUTİN’İN HAYALLERİ…

Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü "tarihi Rusya'nın dağılması" olarak görerek bunu tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Rus lider, Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğunu iddia etti ve Ukrayna'nın uzun tarihini şu sözlerle reddetti: "Ukrayna hiçbir zaman gerçek bir devlet olma konusunda istikrarlı geleneklere sahip olmadı".

KÖKÜ 2013’E DAYANIYOR

Ukrayna'nın Rus yanlısı lideri Viktor Yanukoviç'e, 2013'te Avrupa Birliği ile anlaşma imzalamaması için yaptığı baskı, Şubat 2014'te Ukrayna Devlet Başkanı'nı deviren protestolara yol açtı.

Rusya daha sonra Ukrayna'nın güneyindeki Kırım bölgesini ele geçirdi ve doğudaki ayrılıkçı isyanları tetikledi. Bunun ardından 14 bin kişinin hayatını kaybettiği bir savaş başladı.

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Rusya şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanırken, 2015 Minsk Barış Anlaşması'nı ihlal etti ve temelsiz bir şekilde NATO ülkelerinin Kırım'a savaş getirmek istediğini iddia etti.

Peki Rusya tarafsız bir Ukrayna'yı nasıl kabul edebilir?

Rusya, her ikisi de AB üyesi olan Avusturya veya İsveç gibi, kendi ordusu ve donanması ile "tarafsız, askerden arındırılmış" bir Ukrayna düşünüyor.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ülkesi NATO'nun Barış için Ortaklığı oluşumunun bir parçası olsa bile, "Avusturya tarafsızdı, tarafsızdı ve gelecekte de tarafsız kalacak" demişti.

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Ancak İsveç tarafsız değil, yansız: İsveç NATO tatbikatlarında yer aldı ve İsveçliler gelecekte NATO'ya katılmayı aktif olarak tartıştılar.