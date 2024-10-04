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Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılması kararının “en üst seviyelerde” alındığını duyurdu. Karar, yasal prosedürün uygulanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Taliban'ın terörle mücadelede bir müttefik olduğunu ifade etmişti.

Rusya, Afganistan'daki ABD öncülüğündeki yabancı askerlerin 20 yıl sonra ülkeden çıkarılmasının ardından yönetime gelen Taliban ile ilişkileri iyileştiriyor.

Taliban yönetimini henüz herhangi bir ülke resmi olarak tanımazken, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri, Taliban yönetimi tarafından görevlendirilen büyükelçilikleri ülkelerine kabul etti.

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Rusya, Taliban'ı 2003 yılında terör örgütü listesine eklemişti. Rusya'nın Taliban'ı terör listesinden kaldırması kararı Moskova ve Kabil ilişkilerinin normalleşmesi yönünde olumlu adım olarak değerlendiriliyor.

LAVROV, MUTTAQİ İLE GÖRÜŞTÜ

Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı açıklamada Kazakistan ve Kırgızistan'ın Taliban'ı “yasaklı örgütler” listesinden kaldırmasının memnun eden bir adım olduğunu ifade ederek, “Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinden yapılan olumlu açıklamalara minnettarız ve daha fazla etkili adım görmeyi umuyoruz” dedi.

Muttaqi, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da açıklamasında Moskova'nın mevcut Afganistan yönetimi ile “pragmatik diyalog” sürdürmeye kararlı olduğunu ifade ederek, “Kabil olmadan sorunları çözmenin ve hatta Afgan çözümünü tartışmanın mümkün olmadığı açıktır. Moskova, Kabil ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirme yolunda ilerlemeye devam edecektir” diye ekledi.