Rusya tahrik olmasın diye ABD’den Almanya’ya Tomahawk yok iddiası

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Politico’ya konuşan Avrupa ve ABD’li yetkililere göre, Washington’un bu hamlesinin sebebi ise Rusya’nın sevkiyatı bir tırmanma hamlesi olarak görüp, misillemeye gitmesi endişesi. Yetkililere göre kararın arkasında yalnızca Rusya kaygısı değil, İran savaşı sırasında tüketilen Tomahawk ve Patriot füzeleri nedeniyle azalan ABD stokları da bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth geçen ay, savaşta harcanan mühimmatın yerine konmasının “aylar ve yıllar” alacağını belirtmiş, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de ABD’nin sınırlı stok nedeniyle füze konuşlandırmasını beklemediğini belirterek, “Amerikalıların şu anda kendilerine bile yetecek kadar füzesi yok” demişti. Washington ile Berlin arasında 2024’te yapılan anlaşma, NATO’nun caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla ABD’ye ait uzun menzilli füze sistemlerinin Almanya’da konuşlandırılmasını öngörüyordu.