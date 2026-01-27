SDG’nin bulunduğu Kamışlı üssünde hareketlilik, Rusya da Suriye’den çekiliyor... Şara, Rusya'ya gidiyor

Haberin Devamı

Rusya, Suriye’deki askerlerini geri çekmeye başladı. Yerel kaynaklar, Rusya’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG’nin bulunduğu Kamışlı’daki üssünü tahliye etmeye başladığını ifade etti.



KADEMELİ OLARAK BÖLGEYİ TERK EDİYORLAR

Kamışlı Havaalanı’nın yanındaki üssün büyük ölçüde boşaltıldığını aktaran yerel kaynaklar, geri çekilmenin en az 5 gün önce başladığını ifade etti. Kaynaklar, Rusya’nın üsteki ekipmanlarını bir kargo uçağıyla taşıdığını açıkladı. Kaynaklar, Kamışlı’da hala Rus askeri olduğunu fakat kademeli olarak bölgeyi terk ettiklerini ifade etti.

Rusya'dan Kamışlı'dan geri çekilme konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞARA, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şara yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

Şara'nın Kremlin Sarayı'nda Putin ile bir araya geleceği ve görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirmesi imkanları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.