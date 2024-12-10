Rusya: Suriye’deki üsleri yeni yönetimle konuşacağız

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Bir taraftan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılında kabul ettiği 2254 sayılı Suriye iç savaşını sonlandırma kararını hatırlayan Moskova, Batı ile diplomatik düelloya tutuşmaya hazırlanırken, diğer taraftan Beşar Esad’a sığınma hakkı tanıyarak aslında Suriye’ye iyilik yaptığını ima etmeye başladı.

PUTİN ONAY VERDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad ve ailesinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in onayıyla insani gerekçeler dikkate alınarak ülkeye kabul edildiğini vurguladıktan sonra çelişkili bir ifade kullanarak, “Esad’ın Moskova’da bulunmasıyla ilgili şu an hiçbir açıklama yapamam. Sadece Başkan Putin’in programında Esad ile resmi görüşmesi bulunmadığını söyleyebilirim” ifadesini kullandı. Rusya’nın Suriye’de bulunan Tartus deniz üssüyle Lazkiye’deki Hmeymim hava üssüne de değinen Peskov, “Suriye’deki üslerimizde şu anda herhangi güvenlik problemi yok. Oradaki komutanlar Putin’den gelecek emirler doğrultusunda hareket ediyor. Suriye’deki üsler eski yönetimle yapılan anlaşmalarla kuruldu. Suriye’de yeni yönetimin şekillenmesinden sonra konu gündeme gelecek. Yeni yönetimle ciddi görüşmemiz olacak” dedi.