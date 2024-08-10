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Rusya: Suriye ile normalleşme hızlansın

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#TÜRKİYE#Suriye#Normalleşme
Rusya: Suriye ile normalleşme hızlansın
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

TÜRKİYE ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşmesinden yana olduğunu son aylarda defalarca dile getiren Rusya, sürece bir an önce gerekli ivmenin kazandırılması için iki ülke lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın bir araya gelmelerinin yerinde olacağını açıkladı.

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Rusya’nın Türkiye ile Suriye arasında bir an önce normal ilişkilere dönülmesi fikrini desteklediğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Rusya, Türkiye ile Suriye’yi barıştırmak isteyen, ilişkilerini normalleştirmelerine destek veren ülke olarak bu sürecin daha hızlı çalışmasından yana. İki ülke de birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini tanıma esasında daha hızlı adımlar atmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad’ın bir araya gelmesi normalleşme sürecine önemli ivme kazandıracaktır. Bence ikili zirve üzerinde kapsamlı çalışma yapılarak bir an önce gerçekleştirilmeli” dedi.

 

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#TÜRKİYE#Suriye#Normalleşme

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