Rusya: Suriye ile normalleşme hızlansın

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Rusya’nın Türkiye ile Suriye arasında bir an önce normal ilişkilere dönülmesi fikrini desteklediğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Rusya, Türkiye ile Suriye’yi barıştırmak isteyen, ilişkilerini normalleştirmelerine destek veren ülke olarak bu sürecin daha hızlı çalışmasından yana. İki ülke de birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini tanıma esasında daha hızlı adımlar atmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad’ın bir araya gelmesi normalleşme sürecine önemli ivme kazandıracaktır. Bence ikili zirve üzerinde kapsamlı çalışma yapılarak bir an önce gerçekleştirilmeli” dedi.