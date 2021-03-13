Rusya: Sputnik-V aşısı mutasyona karşı etkili
Dünyada COVID-19 pandemisine karşı şu an uygulanan 10 aşı etrafında güvenilirlik tartışmaları sürerken, Rusya’dan yeni “Sputnik-V” açıklaması geldi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus aşısının İngiliz varyantına karşı da aynı ölçüde etkili olduğunu belirtti. Rusya’nın son dönemde İngiltere kökenli mutasyon sonucu oluşmuş varyant virüs üzerinde çalışmalar yürüttüğünü açıklayan Bakan Muraşko, “Virüsün İngiliz varyantı dünyaya yayılmaya başladığında uzmanlarımız durumu mercek altına aldı.
Rusya’da Sputnik-V aşısının tatbik edildiği gönüllülerden kan alınarak elde edilen antijen, İngiliz varyantı üzerinde denendi. Yapılan araştırma neticesinde Sputnik-V aşısının temel virüs tipine karşı sağladığı bağışıklığın aynısını mutasyon geçirmiş virüse karşı da sağladığını tespit etmiş bulunuyoruz” dedi.
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