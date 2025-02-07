Rusya son bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 1-7 Şubat tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna'daki unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın gaz, enerji ve havaalanı altyapı tesisleri, İHA depolama ve eğitim merkezleri, mühimmat ve yakıt depolarının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, son bir haftada Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Novomlınsk, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Krımskoye, Baranovka, Drujba ve Derjinsk yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Aynı tarihlerde 19 Ukraynalı askerin esir alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 42 bin 617 İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21 bin 242 tank ve zırhlı araç, 1514 çok namlulu roketatar, 21 bin 326 obüs ve havan topu ile 31 bin 384 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

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Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde 58 bin 230 asker, 348 tank, 251 piyade savaş aracı, 197 zırhlı personel taşıyıcı ve 1797 zırhlı aracı kaybettiği ifade edildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.