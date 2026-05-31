×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya, son bir haftada 108 füze ve 2300'den fazla SİHA ile hava saldırıları düzenledi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Hava Saldırıları
Rusya, son bir haftada 108 füze ve 2300den fazla SİHA ile hava saldırıları düzenledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 15:24

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 108 füze ve 2300'den fazla silahlı insansız hava aracı kullandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun bu süreçte 108 füze ve 2300'den fazla SİHA'yı ülkesine fırlattığını belirten Zelenski, hedeflerin ağırlıklı şekilde sivil ve enerji altyapısı olduğuna dikkati çekti.

Zelenski, Rusya'nın ayrıca bu sürede ülkesine yönelik saldırılarda yaklaşık 1560 güdümlü bomba kullandığını açıkladı.

Rus saldırılarını önlemek için yeterli sayıda hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, "Hem ABD'ye hem de Avrupalı müttefiklerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Hava Saldırıları

BAKMADAN GEÇME!