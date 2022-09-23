Rusya sokakları karıştı: 1300 tutuklu

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Ülke çapında 38 şehirde savaş karşıtları sokağa çıkarken, göstericilere sert müdahale eden polis yaklaşık 1300 kişiyi gözaltına aldı.

SEFERBERLİĞE TEPKİ

Önceki gece sokakları dolduran yüzlerce kişi, “Putin için ölmeye niyetim yok”, “Putin cepheye” şeklinde sloganlar attı. Rusya’da bu çapta sokak olayları en son şubat ayında, işgale tepki olarak yaşanmıştı. Putin’in önceki gün yaptığı seferberlik ilanı, Ruslar için İkinci Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk niteliğinde. Bu arada üniversite öğrencilerinin yanı sıra üst düzey finans sektörü çalışanlarının seferberlikten muaf tutulacağı açıklandı. Kremlin’in Ukrayna krizi nedeniyle seferberlik ilanı almasının ardından yurtdışı uçak biletlerine de hücum olmuş, uçak biletlerinin fiyatı fırlamıştı.