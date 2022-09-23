Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya sokakları karıştı: 1300 tutuklu

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Vladimir Putin#Asker
Rusya sokakları karıştı: 1300 tutuklu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Rusya lideri Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan ederek yaklaşık 300 bin kişiyi askere çağırması sonrası Rusya şehirlerinde sokaklar karıştı.

Haberin Devamı

Ülke çapında 38 şehirde savaş karşıtları sokağa çıkarken, göstericilere sert müdahale eden polis yaklaşık 1300 kişiyi gözaltına aldı.

SEFERBERLİĞE TEPKİ

Önceki gece sokakları dolduran yüzlerce kişi, “Putin için ölmeye niyetim yok”, “Putin cepheye” şeklinde sloganlar attı. Rusya’da bu çapta sokak olayları en son şubat ayında, işgale tepki olarak yaşanmıştı. Putin’in önceki gün yaptığı seferberlik ilanı, Ruslar için İkinci Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk niteliğinde. Bu arada üniversite öğrencilerinin yanı sıra üst düzey finans sektörü çalışanlarının seferberlikten muaf tutulacağı açıklandı. Kremlin’in Ukrayna krizi nedeniyle seferberlik ilanı almasının ardından yurtdışı uçak biletlerine de hücum olmuş, uçak biletlerinin fiyatı fırlamıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Vladimir Putin#Asker