Rusya: Soğuk savaşa geri dönüyoruz

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ABD’nin aldığı kararın emin adımlarla Soğuk Savaş’a geri dönüş anlamına geldiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Şimdi o Soğuk Savaş’a emin adımlarla geri dönülüyor. ABD’nin Avrupa’ya kısa ve orta menzilli füzeler yerleştirme kararı Ukrayna ihtilafına doğrudan katılan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Rusya’ya bir numaralı düşman olarak baktıklarının kanıtıdır” dedi. Rus uzmanlar “Biz de yanıt olarak ABD’nin hemen dibinde Küba veya Venezuela’ya bizim nükleer başlık taşıyabilen orta menzilli hipersonik füzelerimizi yerleştirebiliriz” demeye başladı.