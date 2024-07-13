×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya: Soğuk savaşa geri dönüyoruz

Güncelleme Tarihi:

#NATO#ABD#Rusya
Rusya: Soğuk savaşa geri dönüyoruz
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:00

75’inci NATO zirvesinde ABD’nin başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki müttefik ülkelere önümüzdeki iki yıl içinde orta menzilli taktik füzeleri yeniden yerleştirme kararı Rusya’da tepkilere yol açmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

ABD’nin aldığı kararın emin adımlarla Soğuk Savaş’a geri dönüş anlamına geldiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Şimdi o Soğuk Savaş’a emin adımlarla geri dönülüyor. ABD’nin Avrupa’ya kısa ve orta menzilli füzeler yerleştirme kararı Ukrayna ihtilafına doğrudan katılan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Rusya’ya bir numaralı düşman olarak baktıklarının kanıtıdır” dedi. Rus uzmanlar “Biz de yanıt olarak ABD’nin hemen dibinde Küba veya Venezuela’ya bizim nükleer başlık taşıyabilen orta menzilli hipersonik füzelerimizi yerleştirebiliriz” demeye başladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#ABD#Rusya

BAKMADAN GEÇME!